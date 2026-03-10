Slušaj vest

Kompozitor i producent Milutin Popović Zahar otvorio je vrata svog doma za Kurir televiziju i u dugom razgovoru osvrnuo se na karijeru, neispričane priče iz života, ali i na odnose sa ljudima sa kojima je stvarao najveće estradne projekte.

Posebno je govorio o odnosu sa pokojnim estradnim magom Sašom Popovićem, priznajući da mu je žao što nisu stigli da razreše staru nesuglasicu pre njegove smrti.

Iza Zahara su decenije rada i brojne pesme koje su obelećile domaću muziku, a tokom razgovora dotakao se i pitanja nacionalne penzije, pomirnja sa Lepom Brenom.

Lepo zvuči kada se kaže čuveni Zahar.

- Kad mi neko to kaže, odmah sumnjam da neko hoće da mi nešto podvali. Danas su čuveni samo oni koji vode ratove i ostalo, a ja posmatrač stvari.

Je l ima neispricanih priča iz vašeg života?

- Ima. Svi očekuju da ja pričam ja, pa ja. Pa me pitaju kako si napravio Lepu Brenu. Svako ima svoj život. Svi mi volimo intimne stvari o kojima se ne priča. Kada bih ja hvalio svoju decu. Čovek treba da upotrebi ovaj život koji prolazi. Gde je sad Nikola Tesla, Mozart. Mogao bih da pričam o svojim najvećim uspesima, ali šta će mi to.

Zašto neće da vam daju nacionalnu penziju?

- Neko je iz politike reko: "Znaš šta, tebi je Bog mnogo dao šta ima mi da ti dajemo, mnogo je mačku goveđa glava". Krivo mi je što uvek komisija izglasa i onda se prave, kao izvinjenje bio je Miki Jevremović. Svaki put sam na samom vrhu. Da ne brbljam šta sam postigao. Samo Vuk Karadžić i ja smo dobili najveće priznanje. I kažu mi "šta će tebi nacionalna penzija". Sretne me na ulici jedan ministar i izvinjava se što je dao njegovom školskom drugu. Ljudi misle da je meni krivo. Čovek treba da uzme ono što sam napravi, a ne da čekaš da ti neko prizna. Ni Tesla nije bio priznat u našoj zemlji.

Otvorio dušu

Da li biste bar za života voleli da znate da li je vaše mesto rezervisano u Aleji zaslužnih građana?

- Kako da ne razmišljam. Sve svoje rođake sam prevazišao, imam neku vitalnost neverovatnu. Kod nas je važno biti nešto po svaku cenu. Koliki je domet moj to neka ocene ljudi posle mene. Danas kad pogledate internet vidite sva moja stvaralaštva, vrhunski izvođači pevaju moje pesme. Sreća se nalazi u radu, ali pod uslovom da radiš ono ljto voliš i u braku da budeš sa onom koju voliš i zdravo potomstvo.

Čiji rad cenite od muzičara?

- Zdravka Čolića jer se nikada nije gurao. Ima svoju harizmu, ima i nekakvih mana, njegova neumešnost na sceni, ali on to nadoknađuje ubedljivim pevanjem, drugo njegovo ponašanje je gospodski. Samo se na vredne ljude kamen baca. Ima i dobrih pevača koji su isparili. Jedva čekaju da umre neko ko zna da peva. Svi se hvataju za Šabana Šaulića. On jeste vrsan pevač, ali svi se šlepaju da budu novi Šabani. On sam sebe nigde nije hvalio, pevao je pesme za koje je imao dara. To ne znači da treba da ga kopiraju.

Je l biste voleli da se pomirite sa Brenom?

- Nikada. Duboko me uvredila. Otišla je sa drugima i zadnje što sam im napravio bila je "Tesna koža". Nisam se ljutio. Imao sam druge stvari i druge stvari. Recimo ne zna niko ko je Radiša Marković, ali znaju hit "Vino točim, a vino ne pijem". Svi znaju moja dela.

Šta biste sad rekli Saši Popoviću?

- Žao mi je što je umro a nismo rešili. On je biznismen. Nije meni krivo što su me napustili u momentu najvećeg uspeha. Rekao bih mu da se nikada nisam ljutio na njega. Izuzetan klikeraš da proda ono što je izmislio... Niko nije više i za kraće vreme postao slavan i bogat kao oni sa mojim parama. Ima pevačica koje bi bile uspešnije da su radile sa mnom. Recimo, Doris Dragović počeo sam sa njom... Bilo je sjajnih muškaraca, recimo Miroslav Ilić, krunske pesme sam mu napisao. Tada sam shvatio da ne treba da se vezujem za pevače. Niko nije kriv, svako ide za svojom sudbinom.

Jel vam žao što niste u dokumentarcu o Popoviću?

- Svakako da mi nije pravo da se neko u tom filmu prikazuje kao muzičar, a to nije. Ceo nesporazum jeste jedna situacija u Tivtu. Svirao sam u Bjeloj sa Gordanom i došao je Popović sa mojim orkestrom. Uzeo je mikrofon i rekao: "Evo i veliki Zahar je postao kafanski svirač". Nije mi bilo pravo. Zadirkivao me je. Uzvratio sam mu na račun Lepe Brene jer sam znao šta tada oseća prema njoj, pa se brecnuo i naljutio. Morao sam da mu vratim za to kafanski svirač kao da je to sramota. To je jedina bila svađa.

Tako je i Desingerica uvredio Miroljuba Arandelovića Kemiša.

- On je izuzetan umetnik. Ne znam ko je taj harmonikaš Desingerica. To su dosta niski udarci. Nije to lepo.

Zašto pevačice žele da budu provokativne i vulgarne?

- Imamo lepe žene, među najlepšima u Evropi. Šta će nama plastične operacije u 20 godina. Stavljaju te usne da bi asocirale na nečasne stvari da bi privukle neke glupe muškarce i budale. Meni to izgleda kao jedna izgubljenost.

Zahar o svojoj pulenki Lepa Lana nije shvatila estradu Lepa Lana tvrdi da su joj pretili da će ubiti nju, vas i trudnu Gocu Lazarević ako nastavite da radite sa njom.

- Ona je izuzetno lepa žena. Kada sam je video zadivio sam se. Bila je svojeglava i bez razloga napravi haos za čas. Nije mogla da shvati da je estrada gluma velika. Mogla je da uspe. Meni niko nije pretio, njoj možda. Ali se Lepa Brena baš uplašila od nje i to strašno. Pokušavali su da spasu Brenu od Zahara da bi oni mogli da zarađuju. Posle Brene najviše su zarađivali narodnjaci. Krenuli su protiv mene jer sam smetao i sam sam se povukao. Dao sam što sam mogao i sad priča da je meni krivo nešto. Saša je bio odličan menadžer, ali sve što su zaradili zaradili su od mene.