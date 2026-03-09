ŠLEPER STVARI STIGAO U BELU KUĆU ZA ANELI AHMIĆ! Razlog je divan
Povodom 8.marta u Elitu 9 stigli su pokloni za Aneli Ahmić.
- Ceo šleper je stigao za lavicu - rekla je Maša.
Garderoba, parfemi, haljine, igračke, slatkiši, svega je bilo za Aneli, toliko da ona nije mogla da stigne da pogleda sve.
Obezbeđenje je više puta ulazilo u Belu kuću i unosilo i unosilo poklone.
- Ne moraš da kupuješ ništa dve godine - rekla je Maša, sa čim se Aneli složila.
Luka i Anita menjali boje
Luka i Anita su menjali boje dok su gledali šta je sve stiglo za Aneli.
- Ima poklona Aneli i Anđelo BFF - rekla je ona, a onda su razgledali kupaće kostime.
- Ovo je previše, stvarno ne znam kako da se zahvalim ovim ljudima, poslali su i za Noru. Nora, nosi ti ovo mama kući - rekla je Aneli.
- Jako lepo da ima takvu podršku, ali ostavila je pare kod mame da joj šalju poklone - rekao je Asmin.
- Aneli je i prošle godine za Osmi mart dobila više od svih, ima ljude koji je vole. Znam te ljude. Ovo je sve od ljudi koji je vole i podržavaju ma sa kim ona bila, uvek će ovako. Ovo je njena najteža godina, sa razlogom treba da dobije poklone. Mića tvrdi da je zaslužan za ovo nekako - rekao je Luka.
