ANITA NA IVICI SUZA! Kada je videla šta joj je stiglo za Osmi mart nije joj bilo dobro (VIDEO)
Nakon Aneli Ahmić, poklone za Osmi mart stigli su i za Anitu Atanojlović.
Ona je dobila majice sa likom njeng sina Alekseja, što ju je dovelo do ivice suza.
Za Anitu je stiglo i pregršt šešira, stvari, šolja, grickalica, cveća i ostalih sitnica.
Luka je bio oduševljen parfemima, te je odmah počeo da se prska.
Anita srećna
- Najbitnije mi je ovo od Alekseja, da ga bar gledam svaki dan kad mi nije ovde. Ja se ne takmičim ni sa kim, drago mi je da je i Aneli dobila - rekla je Anita.
- Nije ti drago, budi iskrena - rekao je Mića.
- Nije im drago, ja nisam dobar sa Aneli, ali oni su pokazali sujetu - rekao je Dača.
- Ja sam ovde dobijala šlepere poklona, drago mi je da je ona dobila toliko poklona, svakoj ženi znači podrška - rekla je Anita.
Pogledajte dodatni snimak: