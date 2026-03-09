Slušaj vest

Nakon Aneli Ahmić, poklone za Osmi mart stigli su i za Anitu Atanojlović.

Ona je dobila majice sa likom njeng sina Alekseja, što ju je dovelo do ivice suza.

Za Anitu je stiglo i pregršt šešira, stvari, šolja, grickalica, cveća i ostalih sitnica.

Luka je bio oduševljen parfemima, te je odmah počeo da se prska.

Anita srećna

- Najbitnije mi je ovo od Alekseja, da ga bar gledam svaki dan kad mi nije ovde. Ja se ne takmičim ni sa kim, drago mi je da je i Aneli dobila - rekla je Anita.

- Nije ti drago, budi iskrena - rekao je Mića.

- Nije im drago, ja nisam dobar sa Aneli, ali oni su pokazali sujetu - rekao je Dača.

- Ja sam ovde dobijala šlepere poklona, drago mi je da je ona dobila toliko poklona, svakoj ženi znači podrška - rekla je Anita.

