Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su sleteli sa ćerkicom na beogradski aerodrom nakon produženog boravka na Maldivima i dosta dana drame i komplikacija zbog otkazanih letovima koji su nastali zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Pravac kuhinja

Pevač je odmah nakon sletanja u prestonicu Srbije otkrio šta mu je najviše nedostajalo na odmoru, a sada je na Instagramu pokazao i šta je prvo pojeo kada je stigao u svoj porodični dom.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić nakon odmora navalio na slaninu i jaja Foto: Instagram

Katarina je snimala pevača koji je bio i kuhinji i pripremao sebi obrok a glavni sastojci bili su svež hleb, jaja i slanina.

Darko Lazić navalio na slaninu Izvor: instagram/katarinalazic_24

Komplikacije u Singapuru

Darko je objasnio i kako je izgledalo njegovo presedanje u Singapuru.

"Mi smo kružili, obišli smo zemaljsku kuglu. Kada bih otišao u Singapur da se ovo nije desilo… Mada sam se zeznuo, nisam šetao toliko od osnovne škole. Jedva čekam da dođem kući da se opružim", priča, pa otkriva da su i tamo postojale komplikacije.

"Imali smo komplikacije u Singapuru, prednost su imali neki drugi putnici, pa je bilo pitanje da li ćemo uopšte danas doputovati", tvrdi i govori o strahu koji je osetio tokom odmora.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

"Video sam da se u svetu zakuvalo i nije mi bilo dobro dva dana. Ne piše se dobro zaista nikome, ali ja na to ne mogu da utičem", kaže, pa priznaje da njihovim porodicama nije bilo svejedno.

"Ugasio sam telefon jer su me zvali svaki dan. Rekao sam im samo da smo dobro i to je to."

Bili na meti kritike

Njihova situacija privukla je veliku pažnju javnosti, a na društvenim mrežama bilo je i različitih reakcija – od podrške do kritika zbog toga što su produženi boravak provodili na luksuznoj destinaciji. Ipak, za porodicu Lazić najvažnije je bilo da pronađu bezbedan način da se vrate u Srbiju.

1/5 Vidi galeriju Katarina i Darko sleteli u Beograd Foto: Kurir

Na kraju su uspeli da obezbede karte i organizuju put koji je uključivao dug let ka Istanbulu, a zatim i završnu etapu do Beograda. Nakon više dana neizvesnosti i komplikacija, njihov dolazak u srpsku prestonicu označio je kraj neočekivane avanture koja je počela kao odmor iz snova, a završila se kao put pun nepredviđenih prepreka.