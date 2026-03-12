Slušaj vest

U rijalitiju "Elita 9" u toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka je pročitala pitanje za Jovanu Tomić Matoru, da bi vrlo brzo otpočela priča o Maji Marinković i Anđelu Rankoviću. Tvrdnje da su njih dvoje bili intimni pokrenula je buru u rijaltiju.

- Odakle odjednom spuštanje lopte sa Anitom? Malo fali da postanete BFF prijateljice? - pitala je voditeljka Matoru.

- Moje učešće se ne svodi na Anđela i Anitu više. U njihovoj svađi ne biram stranu, a istinu iznosim. Ona je osuđena za loše što je uradila, kao i ja što sam. Totalno radim na svojim frustracijama koje sam nekad imala. Anđelo nikad ne može biti krivlji od Anite - rekla je Matora.

- Uroše, pričao si da su Maja i Anđelo bili intimni, objasni? - glasilo je pitanje voditeljke.

- Smatram da jesu, pokrivaju se ovde. Pokušavaju da zataškaju sve, njihov odnos mi je jako čudan. Anđelo uvek staje na Majinu stranu i on na njenu, a ne videh neko prijateljstvo. Znam da za neke poruke - rekao je Uroš.

- Ja nikad nisam znao da li su oni imali nešto jer ne znam. Poruke su bile u fazonu da se vide. Za Filipa sam znao jer u mi neki ljudi iz kuće na Zlatiboru rekli. Za njih dvoje stvarno ne mogu da tvrdim - rekao je Janjuš.

- Poruke su bile tipa gde si i šta ima. Rekla mi je da ulazi u dvojku, pa kad je izašla nisam ni znao da su oni zajedno. Bilo je posle da li hoćemo da se vidimo, na piće ili na kafu da idemo i tu je sve stalo. Maja i ja se nikad ni u gradu nismo sreli - rekao je Anđelo.

- Svako ko bude tvrdio biće tužen! Anđela najviše volim i on jeste neko sa kim se napolju nikad nisam videla. Ja nisam odgovorila na te poruke. Mi smo radili zajedno na splavu - rekla je Maja.

- Ja Maju ne poznajem spolja i ja Maju ne mogu da držim u šaci - rekla je Anita u "Eliti" potom.

Maja o Asminu: "On ne može da se kontroliše"

Maja je, podsetimo, nedavno komentarisala svoj, po Asminu, prvi izliv ljubomore.

- Ljubomorna je bila - dodao je Asmin.

- Ne, nije to istina. Čovek je odlepio, ne može da se kontroliše. Ne može da prekine da ide za mnom i da me uhodi. Ja Asmina veoma gotivim, specijalan je slučaj, ali ga ne gledam kao osobu sa kojom bih bila. Ne zanima me šta će ko da kaže, iskreno, znam šta mislim i kako se osećam - rekla je Maja.

- Ona samu sebe uverava u ove laži. Ni sama sebi ne veruje u to što govori. Sve je Toši okrenula u njenu korist, a meni je simpatična - rekao je Asmin.