Slušaj vest

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, čim je čuo da je Dragan nastradao, doputovao je iz Beča u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u najtežem trenutaku kroz koje prolazi.

On je dan nakon tragedije u podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudio se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Danas, kada je tuga u domu Lazića neopisiva, jer će svog voljenog ispratiti na večni počinak, Dragan je među prvima stigao u njihov dom u Brestaču.

On je sa kačketom i u prsluku došao kod svoje izabranice, kako bi bio uz nju u njenim najtežim tenucima u životu.

Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

Nakon, Dragana ubrzo je stigao i harmonikaš Mikica Gačić.

Foto: Ilija Ilić

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Uz Darka Lazić čitava estrada

Po onome što se moglo primetiti ispred doma pevača, gotovo da ne postoji kolega koji nije došao da mu pruži podršku u ovim preteškim trenucima.

U Brestač je na dan tragedije prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović, Saša Kapor, Emir Habibović, Zorana Mićanović...

Gotovo svi su bili nemi od bola, i svima su na licu lile suze, a Darko je u jednom momentu izašao ispred medija i dao kratku i bolnu izjavu.

I dan nakon tragedije, kolege su se smenjivale i dolazili u kuću pevača. Tamara Milutinovvić, Uroš Živković, Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović, Biljana Sečivanović, samo su neki od kolega koji su uz pevača u ovim teškim trenucima.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

Telo stiglo, jecaji odjeknuli

Telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, dovezeno je u porodičnu kuću, veče pre sahrane. Malo pre toga, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.

Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili. Tuga je bila gotovo opipljiva, svaka suza i svaki uzdah svedočili su o nenadoknadivom gubitku koji je pogodio porodicu.

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

U porodičnom domu, u kojem su se nekada čuli smeh i radost, sada vladaju bol i teška tuga zbog prerano ugašenog života koji je iza sebe ostavio veliku prazninu.

Potresne scene možete pogledati OVDE

1/7 Vidi galeriju Okupljaju se prijatelji poginulog Dragana Lazića Foto: Kurir

Kurir.rs