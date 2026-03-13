Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak.

Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je, vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 13.01.26.jpeg
Foto: Ilija Ilić

Darko klekao pred umrlicom pokojnog brata

Pevač je u jednom momentu izašao ispred kuće i stao pred umrlicom koja je nalepljena na kapiji.

Gledajući je, nije mogao da dođe sebi, već se klekao pred njom i plačući vikao:

- Bato moj lepi, zasto si otisao?

Majci Lazića pozlilo

Ožalošćena majka krenula je ka prostoriji gde se nalazi kovčeg.

Pred vratima kuće, u dvorištu, nalazio se krst pokojnika, a kada je nesrećna Branka došla do njega, od tuge joj je pozlilo.

Majci, Branki Lazić pozlilo  Izvor: Kurir

Kako nije mogla da gleda užasan prizor, Branka je morala da se udalji i sedne. Ožalošćena žena nije mogla više da stoji na nogama, te se, uz pomoć najmilijih koji su je pridržavali sa obe strane, udaljila kako bi došla sebi.

Branki Lazić pozlilo na sahrani sina Foto: Kurir

Estrada se okuplja u Darkovom domu

Porodica i najbliži već su se okupili u porodičnoj kući u Brestaču. Ulicama ovladava muk, a Darko i njegova majka Branka trude se da budu što prisebniji, ali ne mogu da suzdrže suze. Veliku podršku pružaju Brankin partner Dragan Paunović, kao i Darkova žena Katarina, koji su sve vreme uz njih.

Porodica Lazić pred sahranu Foto: Kurir

Među prvima je u porodični dom došao harmonikaš Mikica Gačić, koji je sa svećom ušao u kuću i izjavio saučešće.

Mikica Gačić na sahrani Dragana Lazića Foto: Kurir, Ilija Ilić

Glavni urednik integrisane redakcije zabave u Kuriru, Goran Jovanović, došao je sa velikom suzom od belih ruža.

Porodica Šaulić poslala je venac nakon što je, podsetimo, Ilda juče došla u kuću kolege kako bi izjavila saučešće i pružila podršku u najtežim trenucima.

Goran i Aca Živanović napustili porodicni dom Lazića nakon što su izjavili saučešće Izvor: Kurir

On je, zajedno sa pevačem Acom Živanovićem, izjavio saučešće Lazićima.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPARTNER DARKOVE MAJKE MEĐU PRVIMA STIGAO U KUĆU PORODICE LAZIĆ NA NAJTEŽI DAN: Danas Dragana ispraćaju na večni počinak, tuga i bol u Brestaču (FOTO)
5.jpg
Stars"DA ISPRATIM SVOG BATU LEPO" Darko Lazić jeca na ulazu u kuću u Brestaču, mama Branka jedva stoji od bola: Danas sahrana Dragana Lazića (FOTO/VIDEO)
WhatsApp Image 2026-03-13 at 09.32.23 (1).jpeg
Stars"ZBOG TEBE JE RANA VEČNA" Oglasio se Darko Lazić na dan sahrane mlađeg brata
darko_lazic_08102024_0034 copy 2.jpg
StarsKUĆA KOJU JE GODINAMA GRADIO BRAT DARKA LAZIĆA OSTALA NEDOVRŠENA: Ulagao u nekretninu, pravio porodični dom, a onda je sve stalo (FOTO)
dragan.jpg

 Dragan Lazić - sahrana

Dragan Lazić sahrana Izvor: Kurir