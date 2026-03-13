Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak.

Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je, vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Foto: Ilija Ilić

Darko klekao pred umrlicom pokojnog brata

Pevač je u jednom momentu izašao ispred kuće i stao pred umrlicom koja je nalepljena na kapiji.

Gledajući je, nije mogao da dođe sebi, već se klekao pred njom i plačući vikao:

- Bato moj lepi, zasto si otisao?

Majci Lazića pozlilo

Ožalošćena majka krenula je ka prostoriji gde se nalazi kovčeg.

Pred vratima kuće, u dvorištu, nalazio se krst pokojnika, a kada je nesrećna Branka došla do njega, od tuge joj je pozlilo.

Majci, Branki Lazić pozlilo Izvor: Kurir

Kako nije mogla da gleda užasan prizor, Branka je morala da se udalji i sedne. Ožalošćena žena nije mogla više da stoji na nogama, te se, uz pomoć najmilijih koji su je pridržavali sa obe strane, udaljila kako bi došla sebi.

1/4 Vidi galeriju Branki Lazić pozlilo na sahrani sina Foto: Kurir

Estrada se okuplja u Darkovom domu

Porodica i najbliži već su se okupili u porodičnoj kući u Brestaču. Ulicama ovladava muk, a Darko i njegova majka Branka trude se da budu što prisebniji, ali ne mogu da suzdrže suze. Veliku podršku pružaju Brankin partner Dragan Paunović, kao i Darkova žena Katarina, koji su sve vreme uz njih.

1/5 Vidi galeriju Porodica Lazić pred sahranu Foto: Kurir

Među prvima je u porodični dom došao harmonikaš Mikica Gačić, koji je sa svećom ušao u kuću i izjavio saučešće.

1/8 Vidi galeriju Mikica Gačić na sahrani Dragana Lazića Foto: Kurir, Ilija Ilić

Glavni urednik integrisane redakcije zabave u Kuriru, Goran Jovanović, došao je sa velikom suzom od belih ruža.

Porodica Šaulić poslala je venac nakon što je, podsetimo, Ilda juče došla u kuću kolege kako bi izjavila saučešće i pružila podršku u najtežim trenucima.

Goran i Aca Živanović napustili porodicni dom Lazića nakon što su izjavili saučešće Izvor: Kurir

On je, zajedno sa pevačem Acom Živanovićem, izjavio saučešće Lazićima.

