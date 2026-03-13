(UŽIVO) SAHRANA BRATA DARKA LAZIĆA Pevač klekao pred umrlicom ispred kapije, ponavlja samo jedno - Potresne scene u domu porodice (VIDEO+FOTO)
Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak.
Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je, vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.
Darko klekao pred umrlicom pokojnog brata
Pevač je u jednom momentu izašao ispred kuće i stao pred umrlicom koja je nalepljena na kapiji.
Gledajući je, nije mogao da dođe sebi, već se klekao pred njom i plačući vikao:
- Bato moj lepi, zasto si otisao?
Majci Lazića pozlilo
Ožalošćena majka krenula je ka prostoriji gde se nalazi kovčeg.
Pred vratima kuće, u dvorištu, nalazio se krst pokojnika, a kada je nesrećna Branka došla do njega, od tuge joj je pozlilo.
Kako nije mogla da gleda užasan prizor, Branka je morala da se udalji i sedne. Ožalošćena žena nije mogla više da stoji na nogama, te se, uz pomoć najmilijih koji su je pridržavali sa obe strane, udaljila kako bi došla sebi.
Estrada se okuplja u Darkovom domu
Porodica i najbliži već su se okupili u porodičnoj kući u Brestaču. Ulicama ovladava muk, a Darko i njegova majka Branka trude se da budu što prisebniji, ali ne mogu da suzdrže suze. Veliku podršku pružaju Brankin partner Dragan Paunović, kao i Darkova žena Katarina, koji su sve vreme uz njih.
Među prvima je u porodični dom došao harmonikaš Mikica Gačić, koji je sa svećom ušao u kuću i izjavio saučešće.
Glavni urednik integrisane redakcije zabave u Kuriru, Goran Jovanović, došao je sa velikom suzom od belih ruža.
Porodica Šaulić poslala je venac nakon što je, podsetimo, Ilda juče došla u kuću kolege kako bi izjavila saučešće i pružila podršku u najtežim trenucima.
On je, zajedno sa pevačem Acom Živanovićem, izjavio saučešće Lazićima.
Dragan Lazić - sahrana