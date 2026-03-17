Na današnji dan navršava se tačno 16 godina od smrti princeze beogradskog asfalta, a njene kolege i prijatelji ne kriju koliko im nedostaje.

"Imao sam sreću da sam je upoznao"

Čuveni denser Dača Dak sa kojim je Ksenija započela muzičku karijeru nedavno se prisetio saradnje i prijateljstva sa njom i otkrio da je to zanjega najlepši period.

- Ksenija je obeležila moju karijeru i imao sam sreću da sam je upoznao, radio s njom i bio joj drug. Period naše saradnje pamtim kao najluđi i najlepši deo moje muzičke karijere - rekao je Dača za Informer i demantovao spekulacije da su bili u ljubavnom odnosu:

- Ksenija i ja smo bili drugari, imali smo prijateljski odnos.

"Pitao sam Husu i Bebu za nju"

Dača Dak je jednom prilikom za Kurir otkrio kako se upoznao sa Ksenojom Pajčin i da je video zajedno sa članovima grupe Bit Strit.

- Bila je mlađa od mene pet godina. Viđao sam je kod Bebe i Huse, bila je klinka, lepa, lepo je igrala. Uvek je bila prelepa. Našli smo se kad sam radio s mojim prvim aranžerom Dorijanom. Ona je tada bila kod njega sa dve drugarice, htela je nešto svoje da radi. Sreli smo se na vratima. Ona je izlazila, ja ulazio. Tad smo popričali i razmenili smo brojeve telefona. Pitao sam Husu i Bebu za nju, rekli su mi da je otišla da proba sama da radi, pa sam rešio da porazgovaram s njom. Videli smo se na Banovom brdu, ona je tamo živela, a ja u blizini, na Čukaričkoj padini. Tako je sve počelo. Imao sam četiri ili pet pesama snimljenih kada sam počeo s njom da radim: "San", "Dačo, volim te"... Rekao sam joj da bude tu, da otvara usta, kada može da peva, neka peva preko lid vokala. Bili smo sjajan duo. Na drugoj ploči je Ksenija pevala dve pesme: "Hej, Dak, ti si mrak" i "Ljubavni napitak". U ostalim pesmama bila je kombinacija Marije i Tamare, Ivana nije, jer je tad već krenuo Tap 011. Dakle, na prvoj ploči nije pevala Ksenija, na drugoj je snimila te pesme za koje smo procenili da ona to može da iznese - govorio je Dača.

"Baš me je pogodila njena smrt"

Frontmen grupe Dak priznao je da mu je bilo jako teško kada je čuo loše vesti.

- Tada sam bio u nekom međuprostoru, malo ovde, malo u inostranstvu. Njena smrt me je baš pogodila, s njom sam imao lepe trenutke. Zajedno smo prošli mnoge stvari, imali smo odnos pun poštovanja i ljubavi. Baš me je pogodilo, ali pošto poznajem njenu porodicu, bilo mi je nezgodno da nešto puno o tome pričam. Ne bih želeo da se vraćam na tu tragediju - rekao je Dača.

16 godina od smrti

Porodica i ove godine nije zaboravila godišnjicu.

Kako saznajemo, Ksenijina majka, Ljubica Kostic, juče je zajedno sa članovima porodice izašla na groblje kako bi obišla mesto gde počiva njena nikad prezaljena mezimica. Na njenoj večnoj kući ostavljeno je sveže cveće, zapaljene su sveće i u tišini je odata počast prerano izgubljenoj ćerki, sestri i prijateljici.

Prema rečima onih koji su zaposleni na groblju, atmosfera je bila dostojanstvena i tiha. Na grobu su se mogli videti buketi ruža, ljiljana, karanfila i drugog cveća, pažljivo položeni uz fotografiju pevačice. Sveće su izgorele dok su članovi porodice u tišini obeležili ovaj tužan dan.

I posle šesnaest godina, bol zbog njenog gubitka nije nestao. Ljubica Pajčin je tokom svih ovih godina nastojala da sačuva uspomenu na svoju ćerku, redovno obeležavajući datume koji su joj bili važni rođendan, godišnjicu smrti i druge trenutke koji podsećaju na Ksenijin život i karijeru.

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je reč o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi.

Njeno poslednje pojavljivanje u medijima, izazvalo je mnoštvo komentara, kada je Filip upao u studio ispred kamera i dao joj buket cveća kao pravi džentlmen, ali najoštrijem oku fanova nije promakao detalj kada ju je odgurnuo od sebe što su mnogi shvatili kao "predznak" tragedije koju niko do tada nije slutio.

Pronađena mrtva u svom stanu

Pevačica je nekoliko meseci pre tragedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.