Ksenija Pajčin tragično je nastradala 16. marta 2010. godine kada ju je u njenom stanu u Nikšićkoj ulici usmrtio dečkoFilip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Poslednji singl izbacila je 2009. godine u saradnji sa MC Stojanom "Požuri", koji je ostvario veliki uspeh, ipak, pevačica od 2006. više nije izdala nijedan.

Poslednji zajednički snimak

U jednom od poslednjih televizijskih gostovanja u emisiji "Vi pitate", Ksenija se pojavila sa modricama, zbog čega se i danas nagađa da je Kapisoda svoju devojku navodno fizički zlostavljao.

Na internetu se pojavio snimak na kom smo poslednji put javno videli par zajedno, koje mnogi nećete ostati ravnodušni. Kapisoda je 48 sati pre ubistva iznenadio Kseniju u studiju, ušetao je i doneo joj cveće. Mnogi su komentarisali da ju je i gurnuo nakon što joj je dao buke, ali niko u tom trenutku nije slutio na tragediju koja je zavila dve porodice u crno.

16 godina od smrti

Porodica i ove godine nije zaboravila godišnjicu.

Kako saznajemo, Ksenijina majka, Ljubica Kostic, juče je zajedno sa članovima porodice izašla na groblje kako bi obišla mesto gde počiva njena nikad prezaljena mezimica. Na njenoj večnoj kući ostavljeno je sveže cveće, zapaljene su sveće i u tišini je odata počast prerano izgubljenoj ćerki, sestri i prijateljici.

Prema rečima onih koji su zaposleni na groblju, atmosfera je bila dostojanstvena i tiha. Na grobu su se mogli videti buketi ruža, ljiljana, karanfila i drugog cveća, pažljivo položeni uz fotografiju pevačice. Sveće su izgorele dok su članovi porodice u tišini obeležili ovaj tužan dan.

Kobna ljubav

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je reč o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi.

Njeno poslednje pojavljivanje u medijima, izazvalo je mnoštvo komentara, kada je Filip upao u studio ispred kamera i dao joj buket cveća kao pravi džentlmen, ali najoštrijem oku fanova nije promakao detalj kada ju je odgurnuo od sebe što su mnogi shvatili kao "predznak" tragedije koju niko do tada nije slutio

Pronađena mrtva u svom stanu

Pevačica je nekoliko meseci pre tragedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao.

Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.