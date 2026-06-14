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Prema najnovijim informacijama iz dobro obaveštenih svetskih izvora, planira se drastično kresanje cena za korišćenje popularnog ChatGPT-ja. Ovaj gigant želi da zada težak udarac svom najvećem i najopasnijem rivalu, kompaniji Anthropic.

Kompanija Anthropic već duže vreme uspešno privlači ljude svojim moćnim programom pod nazivom Claude, zbog čega je doneta odluka da se pokrene agresivna strategija koja će promeniti pravila igre.

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Snažno rezanje troškova za pametne modele

Glavno oružje u ovom tehnološkom ratu biće veliko smanjenje cena takozvanih tokena koji su osnovne jedinice mere koje sve velike AI kompanije koriste kako bi naplaćivale svoje napredne usluge. Kada oni pojeftine, programi postaju pristupačniji za milione ljudi širom planete.

Trenutni cenovnik kompanije OpenAI nudi nekoliko različitih nivoa mesečne pretplate za pristup moćnim GPT-5.5 modelima. Korisnici sada plaćaju od 8, preko 20, pa sve do 100 i više dolara svakog meseca. Sa druge strane, rivalski Anthropic naplaćuje 17 dolara mesečno za Claude Pro, dok njihova najjača verzija Claude Max košta preko 100 dolara.

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Izlazak na berzu i trka u milijardama

Konkurencija između ova dva giganta doživela je usijanje u proteklih nekoliko dana. Obe kompanije su u potpunoj tajnosti podnele zvanične zahteve za izlazak na američku berzu, što znači da žele da prodaju svoje akcije javnosti i tako privuku ogroman novi kapital.

U ovoj trci za vrednost, Anthropic je krajem maja završio veliku rundu finansiranja. Njihova procenjena vrednost je skočila na neverovatnih 965 milijardi dolara i time su za dlaku pobedili OpenAI, čija je vrednost u martu procenjena na 852 milijarde dolara. Upravo zato OpenAI sada mora da uzvrati udarac kroz jeftinije cene.

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Rat koji bi mogao da donese najveću korist korisnicima

Poslednjih meseci sve više kompanija počelo je da izražava nezadovoljstvo visokim troškovima korišćenja naprednih AI alata. Iako veštačka inteligencija donosi značajne uštede vremena i povećava produktivnost, računi za korišćenje najnaprednijih modela često rastu mnogo brže nego što su korisnici očekivali. Baš zbog toga brojni poslovni korisnici traže povoljnije alternative ili ograničavaju upotrebu AI sistema kako bi smanjili troškove poslovanja.

Dodatni pritisak na OpenAI dolazi od činjenice da je Anthropic poslednjih godinu dana ostvario veliki rast, naročito među programerima i tehnološkim kompanijama. Njihov sistem Claude sve češće se pominje kao ozbiljna alternativa ChatGPT-u, posebno kada su u pitanju složeni zadaci i razvoj softvera. Zbog toga se između dve kompanije praktično formira svojevrsni cenovni rat koji bi na kraju mogao da donese najveću korist upravo korisnicima.

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Čekaju nas jeftinije pretplate?

Za prosečnog korisnika u Srbiji ovo možda ne bi odmah značilo dramatičnu promenu, ali bi moglo da dovede do jeftinijih pretplata i više funkcija u postojećim paketima. Za sada se u izveštajima najviše pominje pojeftinjenje tokena, odnosno načina na koji se naplaćuje korišćenje AI modela kompanijama i programerima, a ne nužno direktno mesečna pretplata za ChatGPT.

Ako OpenAI smanji troškove korišćenja svojih modela, jedna mogućnost je da paket koji danas košta oko 20 dolara mesečno ostane iste cene, ali da korisnici dobiju više upita, više generisanja slika ili pristup naprednijim modelima bez dodatne doplate. Druga mogućnost je da sama pretplata postane jeftinija kako bi privukla veći broj korisnika. Međutim, za sada nema zvaničnih detalja o konkretnim cenama.

Najviše bi profitirali programeri, IT firme i kompanije koje svakodnevno koriste AI alate za pisanje koda, obradu podataka, korisničku podršku ili kreiranje sadržaja jer se njima troškovi često obračunavaju po broju tokena, pa i malo pojeftinjenje može značiti hiljade evra uštede na godišnjem nivou.