Bivša žena poznatog kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Ratković Coka, otvorila je dušu i progovorila o njihovom odnosu. Coka je otkrila da crkveno još uvek nije razveden od kompozitora, ali i da je to u planu da se dogodi.

Coka je priznala da joj je Rale bio neveran, kao i da Ana Nikolić izbegava da se sretnu kada je ona u Beogradu. Slavica i dalje nosi prezime bivšeg muža.

– Nas dvoje smo se zakonski razveli, ali crkveno nismo, ali i to ćemo ako Bog da uskoro. Jer ako bi se on ponovo želio venčati, ne može, jer smo nas dvoje još uvek crkveno vezani - rekla je ona, a potom otkrila da li ga i dalje voli.

– Ne, ne nikako. Kao muškarca ga više odavno ne volim. Ali, kao oca naše dece, kao familiju, odgovor je da“.

Slavica kaže da ona decu nije napustila i otišla u Nemačku.

– Ne, to nije istina. Kada sam ja otišla u Nemačku, kćerka je imala 21 godinu, a sin je imao 20 godina i, nisu bili maloletni, kako je on to hteo javnosti da prezentira. Te godine kada sam ja otišla za Nemačku, kćerka je otišla za Prag da nastavi studiranje.

"Nikad se ne bih vratila Raletu"

Kako kaže, Raletu se nikada ne bi vratila.

– Ne, ni u kom slučaju. Rekla sam već, doživljavam ga kao neki rod najbliži. Rale me kao muškarac uopšte ne interesuje. Bilo je to mnogo davno kada sam ga volela, kada još nije bio niti poznat niti popularan. I, kada se toga setim, tada smo bili najsrećniji i najzaljubljeniji jedno u drugo. Popularnost, estrada, pevačice su Raleta mnogo promenile, naravno u negativnom smislu.

Coka dolazi u Beograd, gde boravi u stanu kod Raleta. Ipak, Anu Nikolić ne sreće.

– Rale voli kada ja dođem. Atmosfera bude vesela, baš kao kad mu dođe majka u goste. Ja onda kuham, spremam, ali zbog dece koja su tu. Ali, i on se obraduje domaćoj hrani. A, deca su posebna priča, uvek mi kažu, mama atmosfera u stanu je tako opuštajuća, vesela kada si ti tu. A, Ana pa izbegava da dolazi, kada sam ja tu.

