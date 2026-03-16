Fudbaler Dragi Gudelj ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojom bivšom devojkom, sa kojom se po svemu sudeći pomirio. Naime, nakon veze sa mladom pevačicom Ema Radujko, čini se da je Gudelj ipak odlučio da se vrati staroj ljubavi.

Dragi je sada objavio njenu sliku, na kojoj je ona vidno doterana, u romantičnom ambijentu, a za nju je spremio iznenađenje.

- Danas je cveće njeno. Ali je blagoslov moj. Volim te - napisao je Gudelj.

Dragi Gudelj pokazao ko mu je devojka

Podsetimo, iako pevačica Ema Radujko i fudbaler Dragi Gudelj nisu nikada zvanično potvrdili svoju vezu, iako ih je ekipa "Blica" nedavno uslikala zajedno.

Ema Radujko o vezi sa Gudeljom

Podsetimo, Ema Radujko je jednom prilikom gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je tada govorila o odnosu nje i Gudelja.

- Videla sam, pišu novine, meni je lepo kada me već sa nekim povezuju, da me bar povezuju sa dobrim frajerom. Dragi, njegova porodica i Anastasija su mi veoma dragi svi - rekla je Ema i dodala:

- Ja sam slobodna već dve godine, sama kao list na vetru, a to što pišu, poželela bih nekada da mi je tako turbulentan ljubavni život. Znamo se Dragi i ja, družimo se - rekla je Ema, a onda se osvrnula na to da li je teško biti devojka fudbalera, s o obzirom da je bila u vezi sa Urošem Račićem.

- Sviđa mi se njihov stil života... Da, svaki dan pričamo o fudbalu. Branim ja, tako kada sam bila u vezi, ja sam samo branila. Pa naravno, branim mu - rekla je pevačica.

