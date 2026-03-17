Aleksandar Cvetković poznatiji kao Sale Tropiko u emotivnoj ispovesti progovorio je o razdovu od Jovane Pajić, odrastanju ćerki, o razgovorima sa duhovnikom, ali i novim projektima koje priprema.

O razvodu od Jovane

- Ne boli razvod. Boli u tom datom trenutku neko možda iznenađenje, neka načekivana situacija, možda neka izdaja, možda ta neka pitanja te taj neki emotivni sklop ili zapravo uh ta gradacija nekih neočekivanih stvari koje se čoveku dese u jednom trenutku koje te ostave ono iznenađenim i začuđenim to su stvari koje negde u suštini bole kad dođe do razvoda braka jednostavno to je već gotova priča pa ko preživi preživi znaš to su jednostavno takve stvari.

O ćerkama Heleni i Đini

- Pa znaš šta njih dve sada imaju 14 i 10 godina. Helena 27. marta puni 14, Đina puni 18. aprila 10, a obe su pokupile sve i to je sjajno. Ono gledati i i bukvalno rasti uz njih dve je jedna sjajna stvar koja mene toliko raduje i toliko sam srećan što su baš ta deca naša deca da je to nešto strašno i jako su gotivne jako ih volim jako su dobra deca uprkos svemu tome što su i one same proživele ovaj nešto što su preživele jako dobro funkcionišu generalno su kao deca tačne i ovo je brži brži svet nego što su naši roditelji imali priliku da budu roditelji. Mi kao roditelji nosimo čini mi se mnogo veću težinu ovog vremena. Milenijalci su mnogo drugačiji nego što su bili prethodni i jako izazovno, jako je brzo, jako je dostupno. Mnogo čovek treba da se potvrdi oko dece da prati, da bude uključen. Treba da bude prijatelj sa decom, da izvuče informacije iz dece, uh da bude tu kad treba da bude tu, da podigne glas kad treba da podigne glas. Korišćenje mobilnih telefona, protok informacija, vizuelni sastav, uh, informacija koje naša deca upijaju su strahotno brza. A mene rad je to što moja deca i ja negde imamo odnos to jest deca koja gledaju negde smešnu stranu života. Kad kažem smešnu stranu života mislim one neke smešne klipove koje svi gledamo i kojima se svi svakodnevno radujemo - rekao je Sale, pa otkrio da li im proveravaju telefone:

Pa ne u suštini ne proveravam telefon zato što moj telefon, moj claud na njihovim telefonima, tako da imam sve informacije znaš. Šalim se nisam toliko đubre. Mada jesam negde uh ne prover telefon zato što jednostavno kažem ponovo mi imamo jedan lagan i otvoreni odnos gde je prvenstveno bitna istina kakva god da je i tako smo to tako su moja deca naučena da šta god da je ili dobro ili loše prvo mora da se podeli sa mamom i sa tatom pa onda može da ide dalje. Ali mora da bude istina jer mnogo puta deca pokušavaju da izmanipulišu sa roditeljima. Budu laži, budu sitne laži, bere laži, ovakve laži, znaš, tragične laži. Jednostavno to na vreme u korenu se se nekako iseklo sa nama. Iako možda Helena kad bude gledala ovo kaže, a važi kao ne znaš ti šta sam ja. Znaš kao što je Đina na primer meni sinoć rekla kao, a ti ne znaš sve ove tajne i onda sve na telefonu.

Da se bave sportom da se bave školom da ih zanima lični razvoj i kao što i nas same zanima lični razvoj u ovom vremenu kada nam je apsolutno dostupno sve za mi toliko imamo momenata i situacija od nutricionista da ovih što se bave sportom da više ne znamo šta ćemo s tim. Samo dobro je znaš ono čak mora da se malo izdvoji i odvoji da se skine sa mobilnog telefona da bi mogao sa samim sobom da ostane da vidi ko je zapravo. Ja sam evo juče došao sa Vlasinskog jezera. To je moja sveta gora i moje mesto gde gde sam rođen bukvalno. Gde je jedino mesto gde mogu da pronađem mir, da uhvatim tri četiri dana da budem sam sa sobom da mi ne treba ništa. Znači da samo gledam u jezero, da gledam u drveće i da ono dišem vazduh i da i da ćutim i onda shvatim čoveče pa je l' re da stvarno restart ide ovako. Znaš nije restart kao sad ću ja da čitam nešto budem pametan nešto nego moraš da se iz odeš u prirodu čoveče da se vratiš legneš na zemlju da pomirišeš da je pomirišeš znaš da zagrliš drvo da ne znam šta god da trebaš da uradiš ali jednostavno to je nešto što nama vraća nas same.

"Krivio sam sebe za razvod"

- Pa jesam u nekom trenutku jesam sebe. Mislim to su normalne stvari. Svak svaki čovek uvek sebe preispituje nakon tako teških stvari ovaj šta se tu dešavalo, šta se dešava. Ja sam samom sebi sve oprostio i oprošteno mi je. Tako da sam eto.

"Bolele su me Jovanine suze"

- Pa jesu uvek svačije suze bole. To je su jednostavno takve stvari. Ja sam emotivan, osećan, brižan čovek koji ovaj je uvek gledao na svoju porodicu pre nego na sebe. Tako da i u današnjem trenutku tako živim i to je mnogo divna stvar. Uvek moramo da gledamo bližnjeg jer je bližnji odraz nas samih.

Posveni ste veri i imate svog duhovnika oca Đorđa. Koliko vam razgovori sa njime znače?

-To su neophodne stvari. Tu su neophodne stvari. Ovaj imate psihoterapeute, imate duhovne oce. Ja sam jednostavno nekada ranije posećivao psihoterapeuta da bih mogao da tu jednu jedinu stvar koju nisam razumeo da razrešim. Kada sam tu jednu jedinu stvar razrešio, to je uvek veza sa ocem. Obrni okreni otac je u pitanju. Ovaj pogotovo kod nas dečaka koji smo živeli, koji smo rođeni 80-ih godina čiji su roditelji rođeni 50-tih godina ti kako je teklo vaspitanje na globalnom nivou tako i mi danas naša deca ovaj su potpuno drugačije mi vaspitavamo decu nego što su naši roditelji vaspitavali. Uh da se vratim na temu pomaže mi neophodno mi je kao vazduh. Uh imao sam par teških životnih tema i situacija gde uvek nekako uprkos tome što što je otac Đorđe i mlađi od mene, njegova reč je mnogo dublja. Jer biti u veri je nešto što je mnogo lepo i neophodno. Apsolutno. Mislim za svakog čoveka koje god da je vere. Apsolutno. Ta reč u tom nekom datom trenutku je najveća na svetu. To nije ono e sad ću ti ja rešim situaciju lagano nego baš reč koja je takva kakva treba da bude. Tako da mislim da to je nešto što eto meni meni mnogo znači. Živim tim životom i nikad ga ne bih dao nikome.

