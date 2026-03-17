Pevačica Zlata Petrović odlučila je da ustupi svoj veći stan sinu Jovan Pejić i njegovoj izabranici Ena Čolić, kako bi mogli da započnu zajednički život, dok će ona preći u manji stan od oko 30 kvadrata.

Zlata je otkrila da jedva čeka i unučiće od drugog sina, a gest pevačice naišao je na pohvale komšija. Oni ističu da je Zlata uvek nasmejana, pozitivna i spremna da pomogne.

Komšije Zlate Petrović progovorile

Pevačica se još uvek nije preselila, kako pišu domaći mediji, a u narednom periodu tek sledi pakovanje u kofere.

Zlatina komšinica Ljubinka Denčić poznaje pevačicu više od tri decenije.

- Sjajna je i kao čovek i kao komšinica, prijateljica, sve najbolje mogu da kažem i o njoj i o njenoj deci i Mikiju i Jovanu. Jovan je tu sa Zlatom, možda sad živi sa devojkom, ali je bio tu. Zlata je kupila manji stan, to znam, a ovde inače žive - rekla je ona, hvaleći Zlatin gest što želi da ustupi sinu Jovanu stan, a ona pređe u manji:

- To nema komentara i ja sam majka i isto bih uradila. Ona je takav čovek, da nema dileme da će to uraditi. Šta će nama više u ovim godinama? Mislim da se nije preselila, još uvek je ovde, ali detalje ne znam, ali davno je ona pričala da će taj stan ostaviti Jovanu, a ona ide u manji, da joj ne treba veći. Ona ima dvoje unučića od Mikija, ja joj želim da me stigne, ja imam četvoro unučadi.

Ljubinka je otkrila i da je Zlata prava žena iz naroda, izvela je sinove na pravi put, te da uvek je bila poštovana od strane komšija.

- Nikad je popularnost nije ponela, evo tu je već 30-ak godina. Uvek nasmejana, raspoložena, da popriča, pomogne ako treba. Sad ona manje nastupa, ali ranije, kad ona krene na posao, cela ulica dece trči za njom. Sad je više viđam, sad ima više vremena za prijateljice. Njen Miki i moj sin su se družili, ulica je bila puna dece, a sada su odrasli, nije više tako. Miki je otišao odavde kad se oženio, divna su deca, kao i majka ima.

"Ona je dobar čovek"

Na konstataciju da Zlata održava dobar odnos sa bivšim muževima, te da među njima i dan-danas postoji ljubav i poštovanje, komšinica kaže:

- Zato što je ona takva žena, to je istina, viđala sam Peju da je dolazio ovde.

Tokom razgovora sa komšijama, novinari su sreli i Zlatu u ležernoj sportskoj kombinaciji, bez šminke, sa osmehom na licu. Pevačica je istakla da trenutno nije raspoložena za razgovor, budući da prolazi kroz težak period, ne želeći da otkriva detalje.

Jedna komšinica je pomislila da Zlata prodaje stan kako bi sinu obezbedila nekretninu, te ju je odmah pohvalila.

- Znam je jako dobro, ona je pre svega dobar čovek i ja kao žena mogu da kažem da izgleda jako dobro i da ima izuzetno lep ukus za oblačenje. Zlatka je divna, uvek kad prođe kaže dobar dan. To je divan gest od Zlate kao majke, malo mi je žao jer su bili situirani, imali su dobar standard, ne znam detalje, jer nisam osoba koja je radoznala. Taj njen gest da prodaje stan da bi obezbedila deci su samo za reči hvale, žao mi je što je došla u tu situaciju - rekla je ona, a na konstataciju da zapravo ne prodaje već ustupa sinu stan, Zlatina komšinica kaže:

- I to je lepo, potpuno ispravno. Šta će Zlati veliki stan, dovoljna joj je garsonjerica. Deci treba obezbediti kao mladim ljudima, da imaju porodicu. Viđam Enu i Peju da dolaze, jako su lepi i kulturni.

