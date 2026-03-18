Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, bio je jedna od najvećih zvezda devedesetih i važio za jednog od najimućnijih pevača tog vremena, ali danas mu život izgleda potpuno drugačije.

Nakon lične tragedije i promena na muzičkoj sceni, povukao se iz javnosti i sada živi mirnije, daleko od reflektora.

Nekada je uživao u luksuzu, jahtama i skupim automobilima, dok danas, uprkos tome što ga publika i dalje pamti kao veliku zvezdu, bez problema koristi i gradski prevoz, prenosi Telegraf.

Mesečno zarađivao 40.000 maraka

Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

- Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najlepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvezde! Sećam se da je 40, 50 devojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam celu svoju ekipu na skijanja i letovanja. Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina - ispričao je.

- Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka, kakvih sto soma? I da sam imao malo više pameti, uzeo bih još barem toliko. A da je imao ko da mi kaže: ‘Prikoči, čoveče’, danas bih imao barem dvadesetak gajbi pod kirijom u Beogradu. Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo. Mlad, željan mnogo čega, samo je nebo bilo granica - pričao je Igor svojevremeno u svojoj ispovesti.

Nažalost, muzičar priznaje i da ga život nije mazio, te su mu u životu najteže pale smrti majke i brata, a onda su se ređale tragedije.

"Plaćam svoj grob na Topčideru"

Posebno su javnost potresle njegove reči:

"Nemam porodicu, ni decu. Kad budem umro, pitanje je šta će biti sa mojom sahranom. Valjda će se neko setiti da me sahrani. To četvrto mesto na Topčideru se čuva za mene i to je to. Plaćam svoj grob", rekao je on svojevremeno.

Našao devojku koja se zove kao njegova majka

Podsetimo, Igor nikada nije krio da nije imao sreće u ljubavi, kao i da je izvestan period želeo da bude sam, ali nedavno je našao devojku koja mu je veliki oslonac i podrška. Na konstataciju da muškarac traži ženu koja je prototip njegove majke, Igor kaže:

- Tačno, to je tako i kod mene. Mislim da sam i našao tako nešto. To se dogodilo pre nepuna tri meseca. Za sada je sve okej, da ne kvarimo tu priču. Mlađa je od mene, 10-ak godina i zove se kao moja mama.

Iako još uvek nisu započeli zajednički život, ona je njegov veliki pokretač.

- Ne živimo zajedno još uvek, ona živi u svom stanu, ja u svom, za sad je lepo. Ona puno radi, ima obaveza, ne viđamo se puno, ali meni je lepo i osećam se tako. Kažu ljudi da sam se promenio, da blistam, verovatno je to njena zasluga.

Posle smrti majke, ostao je potpuno sam, tada čak nije imao ni devojku i kako kaže, uvek mu je nedostajalo to da mu neko kaže “dobro jutro ili laku noć”

- Imao sam ja više dužih veza, bio sam pred ženidbom, to se iznenada prekinulo, puklo, mislim da više i ne živi ovde, ne znam, nismo u kontaktu. Mislim da je jedno vreme živela u Americi, da li je tu sada ili nije, ne znam. Teško je čoveku da živi sam. Ja živim sam 12 godina, navikao sam se da živim sam, ali nije lako i nije prijatno. Teško je kad ustaneš da ti niko ne kaže dobro jutro i laku noć. Dovoljno da te neko pomazi, poljubi u obraz i kaže neku lepu reč, meni je to dovoljno u ovim godinama. Ja sam odbijao kontakt sa ženama, ja žene volim generalno, ali sam shvatio iz loših iskustva drugara, da meni to ne treba. I ovo sam hteo da prekinem na početku, ali ona je bila hrabra i borila se da sve to opstane i na kraju se izborila. Ona ima ćerku. Ja mogu da nađem devojku koja ima 25 godina, ali meni to ne treba, to su generacijski jazovi, šta će mi to. Nemam šta sa njom da pričam. Volim žene koje su na mom intelektualnom nivou, ja sam nekoliko veza i raskinuo jer nisu bile na mom intelektualnom nivou.