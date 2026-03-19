Pevačica Goca Lazarević iza sebe ima brak sa Milutinom Popovićem Zaharom. Sada se prisetila njihovog razvoda koji je teško podnela.

Goca je rekla da pesmu "Opasne sitnice" dugo nije mogla da peva bez suza jer je bila emotivna tokom perioda razvoda, te su je reči pesme dugo pogađale.

- Napisao ju je Predrag Vuković Vukas, to je bilo 1993. godine, a ja sam se razvela 1990. i nije napisao za mene, ali ja kada sam čula ovu pesmu plakala sam prvo 20 puta da bih je otpevala. Retko se čuje, ali je činjenica da sitnice i čine i kvare život - rekla je nedavno ona za "Grand".

Goca Lazarević na koncertu Saše Matića

Zahar: "Zanemarivala je porodicu"

Podsetimo, Zahar je nedavno rekao da se od Goce razveo zato što je zanemarivala porodicu.

- Počela je da zanemaruje porodicu, decu je davala nekim ženama da ih čuvaju. Ja to više nisam mogao da trpim. Moja deca su od talentovane zaista dece postala, iz ruke u ruku, video sam da pate, nema majke nikad kući a ja se nisam ženio s nekim da bih živeo i ja sam i deca bez majke i onda sam lepo predložio. Kupio sam joj kuću tamo prema Smederevu, tamo gde je Miroslav Ilić. Deci smo od toga, od te moje pare, sve pare sam ja dao, kupili po jedan stan tako da su svi zbrinuti od strane moje - rekao je Zahar za Scandal!