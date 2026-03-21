Jedan od trenutno najtraženijih kompozitora na našim prostorima Dejan Kostić, po prvi put otvoreno je govorio o prekidu saradnje sa Aleksandrom Prijović. Osim što je sarađivao sa Aleksandrom, on je u svom studiju ugostio i mnoge druge zvezde, a trenutno radi na albumu Svetlane Cece Ražnatović.

Dejan je tvorac nekih od najvećih hitova koji su proslavili pevačicu, uključujući i numeru "Dam dam", ali i ostalih pesama.

Nedavno je glavna tema medija i polemisanja na društvenim mrežama bila prekid njihove saradnje, usled kojeg je Aleksandra otpratila, pa ponovo zapratila Dejana na Instagramu, kako su navodili određeni mediji

O ovoj temi Dejan do sada nije govorio, a sada je priznao koji je razlog prekida saradnje.

- Jednostavno, ne vidim sebe više u toj priči. Dao sam ono što sam imao i idem dalje. Nije mi više energija tu kao što je bila - otkrio je on.

Na pitanje o tome da li su razlozi prekida finansijske prirode, Kostić je odgovorio bez dlake na jeziku.

- Ne. To se uvek može rešiti. Problem je energija, kada se ona pokvari... Ja nisam neko ko pljuje, pa liže. Imam veliki prag tolerancije prema svojim prijateljima, ali vremenom, kada se energija pokvari - gotovo. Imam obaveza, dalje, moram da se posvetim i svojoj karijeri, i najvećoj karijeri na Balkanu - Cecinoj - otkrio je pevač i kompozitor za Telegraf u potkastu "5cast"

Saradnja sa Brajom

Dejan Kostić gotovo na svim projektima radi sa jednim od najpopularnijim tekstopiscem Draganom Brajovićem Brajom, a sada je otkrio kako je krenula njihova saradnja

- Brajina i moja saradnja je počela od pesme "Nedostaješ", Šaka Polumente. Braja je tada napravio pesmu, ali nisu imali ko da im uradi aranžman. Problem je bio taj što je pesma morala da bude gotova za nekoliko dana a za taj posao je potrebno 7-10 dana. I išli su od jednog do drugog aranžera, ali niko nije imao vremena. U toj potrazi došli su do jednog studija koji se nalazi tik do mog. Ni tamo nisu naišli na pozitivan odgovor i, kada su napuštali zgradu, vide odškrinuta vrata od mog studija. Uđu obojica i onako sa vrata mi izlože problem i ja kažem da mogu. Eto, tako smo počeli i radimo i dalje. Skoro 10 godina, i nijednom se nismo posvađali. Mi se mnogo lepše družimo nego što radimo - rekao je za Telegraf u potkastu "5Cast".

