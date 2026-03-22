Teodora Džehverović vrednim radom uspela je da sebi obezbedi dva stana u Beogradu. Jedan se nalazi na periferiji Beograda, dok je drugi stan u luksuznom naselju Beograd na vodi. Na iznenađenje mnogih, pevačica je podelila fotografije i video napuštene kućice i tada otkrila da je pazarila i ovu nekretninu.

Kako se može videti, kuća je male kvadrature, ima dosta posla oko nje kako bi se dovela u funkcionalno stanje, ali Teodora je toga svesna što je i napisala u opisu objave

- Ih kad nalickam ovu kućicu - poručila je pevačica.

Stan od 400.000

Kako su mediji pisali Teodora je za stan u luksuznom naselju iskeširala 400.000 evra, a kada je dobila ključeve u ruke, pevačica je usnimila i objavila na mreže kako izgleda njena nova nekretnina.

Njen novi stan je na 21. spratu, raskošan je i osvetljen, a nema sumnje da će ga opermiti po poslednjoj modi. Teodora nije krila suze i ponos zbog svega što je sebi obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine, preneli su nedavno domaći mediji.

Prvi stan će izdavati

Teodora je svoj prvi stan kupila je pre tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom.

- Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vreme - kaže izvor.