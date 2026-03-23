Slušaj vest

Maja Nikolić ponovo je u centru pažnje javnosti, ovog puta zbog lepih vesti iz privatnog života, ali i zbog niza iskrenih i bez zadrške izrečenih stavova o kolegama i estradi.

U razgovoru za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, pevačica je potvrdila da je pronašla ljubav svog života i da uskoro planira venčanje.

- Verenički prsten je prelep i fantastičan, iako je od plastike. Meni ne trebaju brilijanti kada imam čoveka koji ima srce kao brilijant. Ljubav je svetinja - poručila je Maja.

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

Otkrila detalje

Dodaje da ni nakon udaje ne planira da nosi skupoceni nakit, jer, kako kaže, suština odnosa nije u vrednosti prstena, već u emocijama koje stoje iza njega.

- Našla sam pravog muškarca. Lep, prezgodan, moćan, visok, uspešan, mojih godina. Nikada nisam volela mlađe muškarce i to se neće promeniti. Izvinjavam se mladima, ali to jednostavno nije moj izbor.

Pevačica Maja Nikolić pokazala u emisiji "Stars specijal" prsten pa otkrila da li se udala Izvor: Kurir televizija



Nikolićeva je otkrila i da vodi računa o privatnosti, te da njen izabranik nije deo javnog života i ne želi medijsku eksponiranost.

- Blokirala sam više od 250.000 ljudi na društvenim mrežama jer ne želim neprimerene poruke. Ja sam majka dva sina i znam šta znače red i granice. Moj partner to poštuje i srećan je što ima porodicu pored sebe.

Njihov svakodnevni život, kako kaže, ispunjen je jednostavnim stvarima.

- Ustajemo rano, vozimo rolere u pola šest ujutru, volimo iste stvari, isto se oblačimo. On mi uzvraća ljubav istom merom i često mi peva pesme koje volim, naročito "Volim te, budalo mala".

Maja se osvrnula i na koleginicu Minu Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruviju Kaspera, ističući da ne razume negativne reakcije javnosti na tu vezu.

Sad je sve na mestu

- Verujem da je zaljubljena i da to zaslužuje. Ne znam zašto se u 21. veku pravi tolika fama oko ljubavi. Ja je podržavam, znamo se godinama i uvek smo bile korektne jedna prema drugoj. Lepo je kada se priča o ljubavi, toga nam svima nedostaje.

Pevačica je otkrila i da vredno radi na novom albumu.

- Snimam ceo album i publika će čuti nešto što treba da bude srpski ponos. Danas se olako koriste titule, pa se pevačicama nazivaju i one koji to zapravo nisu. Poštenije je raditi u pekari nego se lažno predstavljati. Moj suprug obožava da me vidi u studiju, zajedno biramo kostime i gradimo moju karijeru.

Maja Nikolić u Stars specijalu o slikanju na snegu i autobiografskoj pesmi Izvor: Kurir televizija



Kada je reč o srpskim predstavnicima na Evroviziji, grupi Lavina, Maja ima podeljena osećanja, ali ipak pruža podršku mladim izvođačima.

- Želim da budemo najbolje plasirani. Mladima treba dati šansu. Evo, Zdravko Čolić je učestvovao, pa nije pobedio, ali je napravio ogromnu karijeru.

Sve stiže

Maja ukazuje na probleme u muzičkoj industriji:

- Neki dobijaju pesme besplatno, a nemaju ni album. Postoje dvostruki standardi i to publika vidi.

Na kraju, osvrnula se i na sukob između Dragomira Despića Desingerice i Miroljuba Aranđelovića Kemiša u "Pinkovim zvezdama", ne štedeći reči.

- Ne možeš da se obraćaš jednoj legendi na takav način. To je nepoštovanje i nedostatak osnovnog vaspitanja. Mora da se zna red, ko je ko i šta je ko uradio u karijeri.