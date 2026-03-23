Slušaj vest

Brat rijaliti učesnice Aneli Ahmić, Ajlin Ahmić godinama je u braku sa pevačicom Slađanom Mandić. Ajlin ima burnu prošlost, a Slađana je nedavno govorila i o turbulencijama u njihovom odnosu i prekidu koji su imali.

Slađana i Ajlin su težak period ostavili iza sebe i pružili svojoj ljubavi još jednu šansu, a sada je pevačica na Instagramu podelila fotografiju sa mužem.

1/4 Vidi galeriju Brat Anele Ahmić Foto: Printscreen/Instagram

"Razvod je bio najgora odluka koju sam donela"

Podsetimo, Slađana je nedavno govorila o braku sa Ajlinom, ali i teškom periodu i razvodu.

- Moram Vam reći da je to jedna od najtežih i najgorih odluka koju sam donela, a ja sam je donela. Ljudima to sad nije jasno, često me pitaju. Pre svega postoji taj jedan medijski pritisak, da nisam javna ličnost mnoge bi se stvari od tih drugačije odvile. Mi smo u tom periodu imali malih problema koji nisu bili toliko strašni. Ipak je to dug period znači 12 godina života na 13. Ali nikad se ništa nije desilo toliko strašno da bi sad rekla znate, e ovo je sad ne znam... Kod nas je od prvog do poslednjeg momenta kao i dan-danas uvek, oduvek bilo ljubavi. Uvek - rekla je tada i dodala:

- Uvek kažem postoje stvari u životu koje su neoprostive odnosno ne mogu se prevazići. Znači u bračnoj zajednici uvek se gledaju deca, ali ljubav je na prvom mestu, je l' tako, ljubav i poštovanje. Ne bih mogla da trpim nasilje i ne bih mogla da pređem preko prevare i toga nije bilo, apsolutno ne. To Vam sad govorim iz perspektive, često kažu ovo treće, prevara, da žene čak i preko tih stvari pređu zbog dece. Ja sad iz ove pozicije govorim da ja to ne bih mogla ali ne mogu da Vam pričam o nečemu što nisam doživela jer kad su deca u pitanju, kažu žene, svašta se nešto prebrodi, ali ove prve dve stvari, kad nema ljubavi i da ne daj bože postoji nasilje, ja smatram da je to nešto u čemu se ne može živeti.

Hapšen u akciji "Rez"

Podsetimo, Ajlinu su 2022. godine stavljene lisice na ruke u akciji "Rez" bosanskohercegovačke policije.

MMA borac iz Dubrovnika, u avgustu 2013. godine dospeo je takođe na stranice crne hronike kad je uhapšen u velikoj zajedničkoj akciji policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mediji su objavili da je navodno bio vođa dilerske grupe, čijih je 50 članova uhapšeno u akciji pod nazivom "Šetač". U januaru 2015. pravosnažno je osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu, koju je zamenio novčanom kaznom. Zbog ovog slučaja zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku, ali je nepoznato da li ta zabrana i dalje traje. On sa zvezdom "Granda" živi u Sarajevu.

Iako je bio jedan od talentovanijih ultimate fight boraca i član dubrovačkog UFC "Gladijator", Ahmić je prekinuo borilačku karijeru i 2011. pokrenuo privatni biznis.

Osnovao je firmu za obezbeđenje "APB Croatia" koja se bavi prevozom VIP osoba, nadzorom, osiguranjem kongresnih susreta, ali i istragama u slučaju otmica i krađa.