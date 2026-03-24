Slušaj vest

Pevač Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpopularnijih rokera na našim prostorima čija slava traje više od četiri decenije. Iako je jedno od najzvučnijih imena na sceni, on živi život bez opterećenja oko slave.

Ono što je malo poznato jeste da nije uvek zarađivao od muzike. Bajaga je pre mnogo godina prodavao ešarpe od kineske svile u Knez Mihailovoj ulici. Tada mu je to bio jedini izvor prihoda.

1/3 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Kurir

Inače, on danas živi opuštenim životom, a mediji su ga nedavno usnimili kako na Dorćolu čeka gradski prevoz i ulazi u tramvaj kako bi otišao do željene destinacije.

Otkriveno Bajagino poreklo

Međutim, malo ljudi zna poreklo našeg pevača, a kako nalazimo podatak na internetu čuveni muzičar se rodio u Bjelovaru 1960. godine.

Jednom prilikom Bajagić je za medije govorio i o svom poreklu, pa smo tako saznali još neke zanimljive stvari o njemu.

1/7 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Printscreen/Youtube

- Svi su Bajagići poreklom iz Pive. Nemamo tamo nekih bliskih rođaka jer su se moji preci davno, ko zna kad, doselili u Srem. Posetio sam, naravno, Pivu. Išao sam kod jednog prijatelja koji je iz Pive, ali nije Bajagić, koji me je vodio da obiđem Plužine i taj kraj gore koji je stvarno lep. Ima Bajagića i u Bosni, na Romaniji koji mi takođe nisu rođaci… Naravno da znam svoje poreklo i to mi je drago - kazao je muzičar za VOP.