Anita Stanojlović i Luka Vujović, sinoć su uživo u emisiji saznali da će postati roditelji. Ovo je Aniti drugo dete, dok će se Luka po prvi put ostvariti u ulozi oca. Roditelji su iznenađeni ali i srećni, ali bivša partnerka Vujovića, Aneli Ahmić baš i nije.

Danas je situacija u Beloj kući između glavnih aktera ove priče, uključujući i Asmina Durdžića, eskalirala pa su uvrede letele na sve strane ali i četka.

Luka Vujović dobio je pitanje o tome ko je komentarisao da je nečije "tuđe dete". Luka je odgovorio: "Ja i dalje ne znam ko je rekao. Ja sam rekao da nema istu konotaciju kad kaže Janjuš jer znamo kakav humor ima".

U ovom burnom razgovoru uključio se i Dačo, dolivajući ulje na vatru: "Ja sam rekao da treba sve da ti prizna što je meni pričala".

Trudna Anita nije mogla da prećuti ove provokacije, pa je žestoko odbrusila: "Bog ti vraća sve što komentarišeš jer si zlotvor".

Dačo je na to pokušao da se izvuče na račun njenog stanja, rekavši: "Anitu neću shvatati za ozbiljno jer je to drugo stanje".

Kako bi raskrinkao sve detalje, Luka se direktno obratio Asminu: "Asmine da li misliš da koriti trenutne situacije za provociranje?". Asmin je tada izneo šokantnu tvrdnju: "Ja sam čuo da Aneli sad uđe u sobu i peva nešto za bebe". Anita se pravdala tvrdeći: "To je Toša dao predlog", dok je Aneli pokušala da ublaži situaciju: "Uroš je hteo pevati pesmu i ja sam rekla da ne mogu dve pesme jer će ispasti provokacija".

Potpuni muk u prostoriji nastao je kada je Asmin brutalno potkačio Aneli: "Od njega uvek možete očekivati najgore, njega boli k**ac za sve nas i on to smatra kao posao. Aneli sad ne treba da se meša u donos kad je devojka trudna. Ja tebi nisam rekao da ću da budem sa tobom ceo život".

Nakon ove opaske, tenzije su dostigle vrhunac, a teške reči prerasle su u potpuni haos, te je Aneli gađala četkom u pravcu Asmina i Anite.

Aneli se pela na sto i zaletala ka njima, dok ju je obezbeđenje sve vreme držalo.

Otac Luke Vujovića: Ne zanima me, nema od te priče ništa

Portal Pink.rs došao je u posed njegovih poruka u kojima se vidi da se ova vest njemu uopšte ne dopada.

- Koje dete, nije trudna - napisao je Baja na šta je usledilo objašnjenje od osobe sa kojom je vodio konverzaciju:

- Radili test juče.

- Par dana pompa pa krv na analizu i nije trudna, ma joj bre - dodao je Baja i na taj način stavio do znanja da je protiv Anitine trudnoće.

Međutim tu nije bio kraj, Baja je još jednom stavio do znanja da Anitu neće za snajku niti podržava trudnoću:

- Ne zanima me, isto kao sa kantom, nema od te priče ništa - napisao je Baja.

Najbolja drugarica o Anitinoj trudnoći

Vest o Anitinoj trudnoći zatekla je i njenu najbolju drugaricu Tamaru.

- Na odmoru sam i jutros sam se probudila oko 8 sati, a dočekalo me je bezbroj poruka i čestitki. U prvi mah nisam ni znala šta se dešava mislila sam da sanjam. Iskreno, nisam ovo očekivala - započela je Tamara za Pink.rs pa je dodala:

- Lično sam navijala da se sve ipak desi van očiju javnosti, upravo zbog raznih komentara i “zlih jezika”. Ipak, dete je dar od Boga i tu zaista nema mesta daljim raspravama. Ono što je najvažnije jeste da su oboje to želeli, i od srca im želim svu sreću da budu živi i zdravi, i srećni svo troje - rekla je Tamara pa nam je otkrila stav Anitine majke: