Posebno su zanimljivi slučajevi Aleksandre i Svetlane. One trenutno uveliko rade na pripremi novih pesama i ove godine bi trebalo da se pojave u javnosti posle duže diskografske pauze. Njih dve tako u poslednjih nekoliko meseci sve češće objavljuju kratke, neformalne video-snimke iz svakodnevnog života.

Ovaj zaokret nije slučajan. Tiktok je postao jedna od najuticajnijih mreža kad je reč o mlađoj publici, a upravo ta ciljna grupa sve više diktira trendove u muzici i popularnoj kulturi. Pevačice su toga postale svesne, pa sa svojim timovima na ovaj način koriste priliku da se približe fanovima na drugačiji, neposredniji način. Umesto klasične distance koju nosi estradni imidž, i koja je dosad bila primarna, sada nude uvid u ono što se dešava iza kulisa.

Najčešći sadržaj koji pevačice dele jesu kratki vlogovi u kojima prikazuju kako se pripremaju za nastupe i koncerte u zemlji i inostranstvu.

Publika tako može da vidi proces šminkanja, biranja garderobe, friziranja, pa čak i spontane trenutke sa članovima tima. Takvi snimci deluju opušteno i autentično, što je upravo ono što mlada generacija najviše ceni. Umesto savršeno ispoliranih spotova, fokus je na realnosti i svakodnevici.

Ovakav pristup ima i stratešku pozadinu. Dok nema novih pesama, koje bi održavale njihovu prisutnost na muzičkim listama, pevačice koriste društvene mreže da ostanu relevantne. Kontinuiranim objavama održavaju kontakt s publikom i podsećaju na sebe, ali i stvaraju dodatnu vrednost kroz lični brend. Na taj način fanovi prate ne samo njihovu muziku već i njihov stil života.

Tako je Aleksandra počela da snima vlogove početkom godine, kad se posle jednogodišnje pauze i vratila na scenu. Ona je dosad svojim pratiocima pokazala kako se pripremala za velike koncerte u Baru, Nemačkoj i Kraljevu. U njima se vidi atmosfera na aerodromu dok čeka na let, ali i kako se sprema i opušta pred same nastupe u hotelskim sobama. Naravno, kraj vlogova je rezervisan za atmosferu s koncerta.

Sličnu stvar već neko vreme radi i Ceca Ražnatović, koja je, za razliku od Prijovićeve, koja se snima sama ili to radi njen šminker, za ove video-snimke angažovala stručni tim. Tako ona sa sobom vodi i snimatelja i osvetljenje kako bi sve izgledalo savršeno za mreže.

Nedavno je snimila video u kojem pokazuje šta sve nosi u ručnoj tašni, a koji je postao viralan.

Pored njih, zanimljive detalje iz svog života na mrežama dele i Maja Berović, Seka Aleksić, Ivana Bum Nikolić i mnogi drugi.

Zanimljivo je da ovaj trend nije potpuno nov. Još ranije su Marija Šerifović i Goca Tržan među prvima na domaćoj sceni prepoznale značaj digitalnog sadržaja, redovno snimajući vlogove za Jutjub. One su u dužim, detaljnijim video-formatima prikazivale svoj svakodnevni život, turneje i pripreme za koncerte, čime su izgradile snažnu i lojalnu onlajn zajednicu. Danas, kad je pažnja publike slabija, isti koncept se prilagođava Tiktoku formatu, koji je brži, dinamičan i pristupačniji.

Na kraju, jasno je da ovakav vid promocije ima za cilj da osvoji novu generaciju slušalaca. Kratkim, zabavnim i iskrenim video-snimcima one grade odnos s publikom koja možda tek treba da postane njihov verni fan. U vremenu kad se trendovi brzo menjaju, sposobnost prilagođavanja postaje ključ opstanka, a čini se da su ove pevačice to vrlo dobro razumele.

