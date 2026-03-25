Anita Stanojlović je u rijalitiju „Zadruga 9 Elita“ ostala trudna sa Lukom Vujovićem, sa kojim je započela vezu tokom boravka u Beloj kući. Luka je inače bivši verenik Aneli Ahmić, koja je takođe učesnica rijalitija, pa tenzije i sukobi među njima ne prestaju.

Anita Stanojlović trudna

Anita Stanojlović, sada je u emisiji "Radio amnezija", rekla kako misli da Aneli a osnovu nje hoće da ispadne žrtva.

Meni je ovo bila sprdnja, a ovo nije za sprdnju. Mislim da Aneli koristi situaciju da pravi žrtvu od sebe, kao što koristi svaku situaciju. To je kao Luka je nju ostavio i meni napravio dete, a živeli su zajedno... Oni su mesec dana živeli zajedno, ne sprdajte me - rekla je Anita.

- Kako će tvoja majka da podnese? - dodao je voditelj Santana.

- Kad sam prvi put bila trudna bila je mnogo gora situacija i to je prihvatila. Mislim da dete nije problem, samo zato što je u rijalitiju. Ja imam dva brata i mislim da problem neće biti. Luka i ja smo se dogovorili da nećemo da verujemo ni u jednu informaciju iz spoljnog sveta. Ako treba da dođe do susreta neka bude ovde oči u oči - pričala je Anita.

- Kako ocenjuješ Janjuševu presudu? - pitao je voditelj.

- Meni je to nenormalno, slušala sam i Anđela kao da bi prihvatio... Ja trudna da se venčavam ili Luka da ide... Nosim dete u sebi, a da gledam kako se on venčava sa drugom ženom - govorila je Anita.

Aneli jecala nakon što je čula za Anitinu trudnoću

Podsetimo, Aneli Ahmić je danas ušla u sukob sa Urošem Stanićem, nakon čega je uplakana otišla u pab. Ona je tokom igre optužena da je provocirala trudnu Anitu Stanojlović i bivšeg verenika Luku Vujovića, ona je vikala iz sveg glasa dok je pričala sa kamerama i pravdala se.

- Hoće da me izlude ovde, ja njih provociram? Ivan Marinković mi se kezi u facu, Asmin Durdžić brani Uroša i govori da se mešam u odnos Luke i Anitu, govore da pevam "Mama voli bebu", nađite mi taj klip. Sve se na mene svalilo - vikala je ona jecajući.