Pobednica "Zvezda Granda", Šejla Zonić, otkrila je da postoji kolega iz muzičkog takmičenja sa kojim ne govori. Na pitanje da jednu stvar ne želi da pamti iz takmičenja, Šejla je bila misteriozna, ali jasna.

- Nemam ja ništa loše da pamtim iz Zvezda Granda, osim nekih sitnih stvari koje su se dogodile pred finale interno, između mene i jednog kandidata. Nije se ništa rešilo, rešilo se tako da nismo u kontaktu i to je to - priznala je Šejla, ali nije htela da otkriva o kome je reč. Pevačica je zatim objasnila zašto se sa suprugom vratila u Tuzlu nakon šest meseci života u Beogradu.

- Živeli smo u Beogradu od novembra 2024. do aprila 2025. godine. Bilo nam je super zbog aerodroma, ali kada je krenula sezona nismo mogli da izdržimo taj tempo i gužve beogradske. Sada kada se otvorio autoput, dva i po sata sam od Beograda i više nije bilo potrebe da stanujemo tu. Nismo isključivi sigurno ćemo opet nekada živeti ovde ili kupiti nekretninu - priznala je Šejla.

O hakerskom napadu na Tik Toku

- Hakovali su mi TikTok pre tri meseca. Kliknula sam na neki mail koji je izgledao oficijalno, ukucala lozinku i sve je nestalo. Imala sam 130 hiljada pratioca na tom profilu, i pustila sam to, idemo ispočetka. Nisam htela da im plaćam 1.000 eura jer bi to išlo u nedogled verovatno, i nisam htela da im dajem povoda za dalje ucene - rekla je Šejla.

Progovorila o ranom odrastanju

- Otišla sam od kuće sa 14 godina u srednju muzičku školu u Bihać, to srednjoškolsko doba mi je stvarno jedno od najlepših, čak lepše i od studentskih dana. Roditelji su me podržali u tome da se odvojim i odem dalje na školovanje. Moji roditelji su jako jednostavni i skromni ljudi, nisu naviknuti na ove stvari. Kada pročitaju ili čuju nešto, ne kažu mi to, ne žele da me opterećuju pa mi ni ne govore sve što ih muči kad pročitaju nešto loše u medijima. Neće oni nikad prvi ništa spomenuti, čekaju da li ću ja nešto reći o pričama koje se pojave u medijima - zaključila je Šejla.

