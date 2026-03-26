Bivpa pevačica "Granda" Jadranka Barjaktarović je 2008. godine doživela najstresniji period u životu, jer je izgubila majku Milijanu, koja se pet godina borila sa rakom i, na žalost, izgubila bitku.

- Majka mi je preminula 2008. godine, i to dok sam ja nastupala za Srpsku novu godinu u Novom Sadu. Ja sam pevala, a ona je umirala. Nisam mogla da otkažem taj nastup, jer je bio unapred dogovoren. Mama je pet godina bolovala od raka i znali smo da je došao kraj te njene borbe - ispričala je Jadranka za "Informer" svojevremeno.

Pevačica je otkrila i kako je na put krenula sa saznanjem da je pitanje sata kada će njena mama izgubiti bitku sa bolešću. Sve vreme je bila na vezi sa svojima, i znali su da neće dočekati jutro.

- Razmišljala sam: "Odradiću ovaj nastup najbolje što mogu i sutra će mama biti dobro". Nikada ne možeš zaista da poveruješ da će ti majka umreti. Uspela sam nekako da odradim Novu godinu, jer mi je majka govorila da nikada ne prestanem da pevam ako se njoj nešto desi. Ujutru su mi javili da je umrla - pričala je Jadranka tada, kojoj je mama bila najveća podrška u životu.

Sada, kada dođe u rodne Berane, gde joj živi otac, pevačica se ne zadržava mnogo...

- Tamo mi je najveća bol, ali život ide dalje. Od kada mi je majka umrla, ja više nikada nisam zaplakala. Ne može niko da me iznervira posle toga, jer, kada izgubiš nešto što je najvrednije, ništa više nije vredno suza. Ispratila sam je dostojanstveno, bez suza, jer bi ona tako htela. Ni dan-danas je nisam prebolela - završila je svoju tužnu priču Jadranka pre par godina.

Dobila zabranu pa odustala od Srbije

Pevačica Jadranka Barjaktarović je pre četiri godine naišla na osudu javnosti, kada je na skupu na kojem je pevala, izmenila stihove pesme i otpevala "Jači smo od Srbije". To je izazvalo veliki revolt i kod njenih kolega, koji su tada njen potez prokomentarisali negativno.

Ona se posle skandala pravdala da ju je ponela atmosfera i da nije nikome htela da naudi, niti da ga uvredi, a od skandala se samo jednom oglasila.

"Osetila sam u kom će to pravcu otići, krenulo je da uzima maha i zato ćutim sve ove godine. Imam ja svoju priču, ali ima vremena. Govoriću kada bude vreme, možda je sve tako trebalo da se desi. Prosto, nepravda je, a ja nisam neko ko voli da se pravda. Na kraju to pevanje i nije bilo problem, već nešto drugo. Stvarno nisam mogla time da se bavim i nisam znala ni način. Sve sam ovo sama preživela. Meni je savest čista, kad se ja tako osećam, to mi je najvažnije. Znam da nikome nisam loše uradila, a meni jesu", rekla je Jadranka.

Svojevremeno je za Kurir, jedna njena koleginica s kojom se družila tokom leta, rekla da se Jadranka neće vraćati u Srbiju ni kada joj je dozvoljen povratak.

"I dalje je ljuta zbog svega što se desilo. Smatra da ništa nije kriva i zato nema nameru da kroči u Srbiju. Bukvalno mi je tako rekla. Doduše, otkako je izbio skandal i nastao haos, nije imala ponude iz Srbije za nastupe. Zato je i odlučila da više ne daje izjave u vezi s tim slučajem, niti da dolazi da peva u Beogradu, konkretno, neće da prelazi granicu s našom zemljom", rekla je Kuriru koleginica koja je želela da ostane anonimna 2024.godine.

