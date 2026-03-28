Bivša učesnica rijalitija Milica Veličković ponovo je šokirala javnost detaljima svog turbulentnog odnosa sa ocem svog deteta, Borislavom Terzićem Terzom i njegovom novom izabranicom Sofijom Janićijević.

Milica je otkrila da se našla usred pravog skandala i to dok je još bila trudna sa ćerkom Barbarom, kada ju je policiji prijavila Sofijina majka.

Povod za ovu neočekivanu prijavu bila je navodna svađa i fizički obračun ispred jednog salona, međutim, Milica je oštro demantovala da je uopšte učestvovala u tako nečemu.

Ona je sada detaljno je ispričala šta se desilo u policijskoj stanici.

- Njena majka je mene prijavila i to je odbijeno, zato što je bilo nepostojeće delo u pitanju, za šta je ona mene tad prijavila, za čupanje ispred salona. Naravno da nemam veze sa tim. Bila sam na saslušanju, ali to je samo odbijeno. Ljudi su bili šokirani. Ja dolazim u osmom mesecu. Nemam ja ništa sa tom porodicom i daleko im lepa kuća svima od mene - rekla je Milica gostujući u emisiji Šok Tok.

Osim drame sa policijom, Milica se osvrnula i na odnos sa bivšim verenikom Terzom.

Otkrila da li će Terza moći da viđa ćerku

Milica Veličković dovela je ćerkicu Barbaru na snimanje emisije, u kojoj je, između ostalog, pričala i o ocu naslednice, Borislavu Terziću Terzi. Ona je otkrila da li će on moći da vidi Barbaru kad izađe iz rijalitija "Elita 9", u kojem je već mesecima.

- Videla ga je možda sedam puta. Plakala je kad ju je uzeo, nema osećaj - rekla je prvo Milica.

- Čim bude izašao, neka je uzme i neka provode vreme zajedno. Nemam ništa protiv toga. Moje mišljenje o njemu nikad neće biti na zavidnom nivou - govorila je Milica u emisiji "Magazin In".

