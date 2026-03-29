Tatjana Jovančević pojavila se prvi put u javnosti kada je ušla u kuću Velikog brata.

Bivša učesnica rijalitija jednom prilikom je u emisiji "Nije sve tako crno" ispričala gotovo ceo svoj život, ali i traume koje su ostavile trajne posledice. Njeno gostovanje i emotivna ispovest potresla je region.

Zatočeništvo i silovanje

Mesecima je bila u zatočeništvu od strane muškarca kojeg je upoznala na jednoj svadbi. Nakon maltretiranja i silovanja, otkrili su joj šta se krije iza zločinačkog ponašanja cele njegove porodice i rekli šta žele od nje.

- Spakovali su me iznad groblja, neko brdašce, u neku kuću staru 300 godina. U kući se rušio plafon i zidovi. Tri meseca sam provela tamo. Tu su me mučili, maltretirali... Jednom me je zgrabio i bacio na krevet... Svi su posle otišli za Nemačku, mene su moji tražili i majka me je našla u jednom trenutku. Preklinjala je, plakala, molila... Morala sam da kažem: "Sve je u redu, sve je super" i gledala sam je onako. On je sve moje, brata, oca, majku držao na nišanu. "Budeš li nešto kako ne treba... Ti meni daš nešto što meni treba, ja ću tebi slobodu - govorila je Tanja i otkrila:

- Kada sam pitala... Rekla sam da ja tu ne pripadam i da ne znam šta oni žele od mene... Rekli su: "Dete."

Sa ocem nema kontakt

Jovančevićeva je priznala i da odnos sa ocem više nikada nije bio isti.

- Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvek sam to nekako krila. Tata mi nije verovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i želela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: "Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe" i tu je prekinut svaki naš kontakt - otkrila je Tatjana i dodala:

- On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci... - govorila je u emisiji "Nije sve tako crno".

Umalo mis Jugoslavije

Tatjana je kao i svaka devojčica maštala o tome šta će biti kad poraste, svojom lepotom se izdvajala od većine, a krupnim koracima je koračala ka ozbiljnom uspehu.

Sa 16 godine postala je mis i dobila milionski ugovor poznatog italijanskog brenda koji joj je nudio saradnju i slavu, ali je život za nju imao druge planove.

- Bio je jedan veliki šok, ali prelep. Nisam ni bila svesna šta se dešava, stavljaju mi lentu, svi se okupili oko mene. Trebalo je da nakon toga da predstavljam Jugoslaviju. Dobila sam od najpoznatijeg italijanskog brenda ponudu i milionski ugovor... Dobila sam stipendiju, 5 godina školovanja, može da ide sa mnom ko god jer sam maloletna. Sećam se, brat mi pokazuje cifru, ali ja sam razmišljala. Rekla sam: "Moram malo da razmislim". Mislim da sam jako pogrešila u tom trenutku - govorila je Tanja.

