Svetlana Ceca Ražnatović u poslednje vreme često nastupa u halama širom Srbije, gde nije pevala i više od 20 godina.

Folk zvezda će tako na spisak svojih koncerata dodati i Leskovac 23. maja, a ljudi iz naše komšijske države Bugarske dosetili su se kako da zarade na brz i lak način.

Kako se može videti na plakatima i reklamama širom Bugarske, tamošnje turističke agencije sada su došle na ideju da organizuju dvodnevne izlete do juga Srbije, do Leskovca, a povod je Cecin koncert u hali Dubočica.

Cena ovog izleta je ni manje ni više nego 140 evra po osobi, a sastoji se od jednog noćenja u hotelima sa dve ili tri zvezdice. Polazak za Leskovac moguć je iz više bugarskih gradova, a među njima su i Sofija, Plovdiv i Varna.

Kako smo saznali nakon što smo kontaktirali sa agencijom, u cenu putovanja nije uračunata cena ulaznice, koje se kreću od 2.000 dinara za parter do 6.000 dinara za VIP deo.

Inače, ovaj vid turizma postao je vrlo popularan u poslednje vreme, a posebno kad je Aleksandra Prijović imala seriju koncerata u Areni u Zagrebu u sklopu turneje "Od istoka do zapada" 2023. godine, gde ju je svako veče slušalo oko 18.000 ljudi. Oni su tada dolazili u Zagreb iz svih delova Hrvatske, ali i iz Nemačke, Slovenije, Austrije i Bosne i Hercegovine.

Tada su svi, čini se, išli da slušaju i gledaju Prijovićevu, koja je u Zagrebu popunila hotele i apartmane, zakrčila ulice i dala nove poslovne ideje. Auto-prevoznici iz Slavonije obožavaocima su dali odličnu ponudu, pa su po njih dolazili na kućnu adresu, dovozili ih do Arene, a onda vraćali kućama, i to za 50 evra.

- I pre nego što sam objavio prevoz, dobio sam puno upita. Baš su me išamarali porukama. Vozili smo kombijima. Dva kombija za svaki koncert, otprilike 16 putnika po koncertu. Cene za grupe bile su nešto niže, ali vrtele su se oko 50 evra. Za 16 putnika po koncertu zaradio sam 800 evra. Za pet dana to je bilo 4.000 evra, a kad se oduzme trošak goriva, došao sam do iznosa od 3.500 evra. Bila je pretežno ženska klijentela. Nešto mlađih devojaka, nešto gospođa u godinama. Ko je bio luđi? Gospođe u godinama, naravno - ispričao je tada jedan auto-prevoznik.

Njegova firma nije bila jedina koja je tada odlučila da vozi na Prijovićku, interesovanje je bilo toliko da se razvila i konkurencija. Turistička agencija iz Međumurja u svom prevozu je nudila piće dobrodošlice i kuvano vino, kao i parti atmosferu.

