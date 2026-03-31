Rat fanova Aleksandre Prijović i Svetlane Cece Ražnatović dobio je novu dimenziju nakon što je jedan komentar na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija i dodatno rasplamsao već uzavrelu atmosferu.

Dokazni materijal

Ovog puta oglasio se jedan korisnik društvene mreže Iks i pokazao da ga je jedan fan Jelene Karleuše blokirao. Za njega je to dokaz da su se fanovi JK i Prijovićke urotili protiv Svetlane Ražnatović.

Ko razume, shvatiće

I dok se polemika o tome da li je Prijovićka "preuzela" model izgradnje karijere od Cece ne stišava, pojedini korisnici otišli su i korak dalje, iznoseći ozbiljnije tvrdnje o načinu vođenja njenog tima i komunikacije s javnošću.

- Prija može do sutra da se pravi budala, ali ovaj, šta god da je, ima kontakt s njenim timom i pristup informacijama, a svako malo zezaju i vređaju Svetlanu. U prevodu, ako ne ukrotiš psa, ti si kriv. Ko razume, shvatiće - napisao je jedan korisnik, a ovaj komentar ubrzo je počeo masovno da se deli.

Ova izjava dodatno je podelila javnost. Dok jedni smatraju da je reč o neosnovanim optužbama i preterivanju tipičnom za društvene mreže, drugi veruju da gde ima dima, ima i vatre, te da ovakvi komentari ne nastaju bez razloga.

Fanovi Aleksandre Prijović brzo su stali u njenu odbranu, ističući da pevačica nema nikakve veze sa onim što pojedinci pišu po internetu, kao i da je nemoguće kontrolisati svaki profil i komentar koji se pojavi na mrežama.

Optužena

Međutim, osim što svi tvrde da Prija udara na Cecu, sada mnogi potežu priču i da je Aleksandra otela Konstantinosa Argirosa, pevača iz Grčke, koleginici Milici Pavlović. Opšte je poznato da Milica obožava grčke izvođače i autore, pa je odavno u kontaktu sa Argirosom, a bila mu je i specijalni gost na koncertu u Beogradu u Sava centru. I dok su svi iščekivali saradnju Pavlovićeve i Argirosa, on je nedavno u intervjuu koji je dao po dolasku u Beograd otkrio da snima duet sa Aleksandrom Prijović. Ova informacija dodatno je probudila maštu korisnika društvenih mreža, pa su mnogi izjavili da Prija udara sa svih strana.

I dok se komentari nižu i sukob ne jenjava, glavne akterke ove priče se ne oglašavaju, ostavljajući obožavaoce da vode bitke u njihovo ime. Jedno je sigurno... U eri društvenih mreža, granica između podrške i napada sve je tanja, a svaka izjava može postati okidač za novi talas sukoba.

Podsetimo, kako smo pisali i pošle nedelje o ovoj temi, društvene mreže poslednjih dana gore zbog novog estradnog sukoba. Korisnici platforme Iks masovno dele snimak pevačice Zorice Marković u kojem govori o postojanju crne magije na estradi.

Iako nije imenovala konkretne osobe, njena izjava je bila dovoljna da pokrene lavinu komentara, teorija i međusobnih optužbi fanova najvećih regionalnih zvezda.

Uveli je u priču

Sve je ubrzo preraslo u pravi digitalni rat između pristalica Aleksandre Prijović, Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše, koji se ne smiruje danima.

- Zorica Marković je potvrdila da na estradi ima crne magije, ali nije rekla ko to radi. Šuška se da Svetlana Ražnatović često posećuje vračare u vlaškom kraju - navedeno je na jednom profilu uz video Markovićeve.

Organizovani napadi

Nakon što je sporni snimak postao viralan, pojedini korisnici su počeli da povezuju Zoričine reči sa aktuelnim dešavanjima na estradi, pre svega s najavom novog albuma Prijovićke. Ubrzo su se pojavile tvrdnje da je upravo od tog trenutka krenuo talas negativnih komentara na njen račun.

U pojedinim objavama korisnici su tvrdili da se radi o organizovanim napadima, dok su drugi sve nazivali klasičnim "fan ratom", koji nema veze sa stvarnim životom, već isključivo s rivalstvom publike.

Povodom cele situacije kontaktirali smo s PR timovima Svetlane Ražnatović i Aleksandre Prijović, ali oni su kratko poručili da ovu temu neće komentarisati.