Stanija Dobrojević sinoć je ušla u "Elitu 9", gde je već mesecima njen bivši dečko Asmin Durdžić. Asmin je sad u rijalitiju sa dve bivše partnerke, s obzirom da je jedna od učesnica i majka njegove ćerke, Aneli Ahmić, dok se Alibabina porodica hitno oglasila povodom novonastale situacije u "Eliti".

- Kao porodica ostajemo neutralni prema svima i ne ulazimo u lične odnose učesnika. Asmin će imati našu punu podrsku tokom celog učešća, u skladu sa onim što bude tražio - naveo je Mustafa putem društvenih mreža u ime svih članova porodice.

- Njegova podrška već ima dovoljno materijala da ga prati kroz program. Hvala svima koji ga podržavaju na njegovom putu istine. Oni koji budu pisali uvredljive komentare biće blokirani - napisao je Mustafa potom.

Stanija ušla u Elitu

Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9. Ona je u Belu kuću ušetala dok je u pozadini bila puštena pesma Maje Berović "Laju kuje", a kamere su zabeležile face zadrugara

Asminov tata ističe: "Sin mi je odgojen da bude iznad provokacija"

Mustafa se nedavno osvrnuo na Asminovo odrastanje u inostranstvu, koje je, kako navodi, dosta uticalo na to kakav je čovek postao.

- Mnogi u "Eliti" ne razumeju jednu jednostavnu stvar: Asmin nije odrastao na Balkanu, nego u Austriji. A austrijski mentalitet je potpuno drugačiji od našeg. Tamo ti poslovni partner usred sastanka može reci čoveku da je pas, ženi da je luda krava, i niko to ne shvata kao uvredu. To je samo način komunikacije, bez tereta koje balkanske reči nose. Najgora psovka koju ćeš tamo čuti je "j**i se u koleno" ili "j**i se na lakat". To je vrhunac drame. Zato se ljudi tamo ne pale na svaku glupost, jer znaju da bi, kad bi reagovali na svaku uvredu, trebali deset života da provedu po zatvorima i sudovima - naveo je prvo.

- Balkan to ne razume. Ovde se svaka reč doživljava kao napad na čast, porodicu i celo poreklo. Zato se mnogi čude što Asmin ne reaguje, a ne shvataju da je on odrastao u sistemu gde te uče da imaš samo jedan život, da dnevno sretneš deset budala i da nijedna od tih budala ne vredi tvog zdravlja, slobode ni živaca. Asmin ne reaguje ne zato što je slab, nego zato što je odgojen da bude iznad toga. To je razlika koju mnogi ne mogu da shvate - dodao je Mustafa Durdžić na Fejsbuku.

Mustafa o Staniji: "Mog sina je nazvala psihićem"

Mustafa se, podsetimo, nedavno oglasio i prokomentarisao učesnike rijalitija.

Mustafa Durdžić

- Maja u ovom odnosu, svesno ili nesvesno, ponavlja obrazac koji je vec viđen kod Stanije. I kod Stanije je Asmin stalno bio na popravnom, do zadnje pare. A Stanija je, opet, samo primenila savet koji je dobila od Aneli dok su sedile na klupi: "Pare mu možeš uzeti lako". Tako se, u očima javnosti, prave žrtve - napisao je Mustafa, između ostalog, na Fejsbuku.

Mustafa je podvukao da je Stanija upravo od njegovog sina dobila velike pare pred rijaliti.

- Aneli ga je prikazala kao nasilnika, slabog oca i slabog muža. Stanija ga je nazvala psihićem. A upravo je Asmin bio taj koji je prvi honorar od 20.000 evra poklonio Staniji, samo sedmicu dana pre nego što ga je javno omalovažila. U stvari ona je njega omalovažavala 2 godine - jasan je bio Asminov tata.

- Dolaskom Stanije Asmin je dobio još više neprijatelja, jer je i ona sebe prikazala kao žrtvu, a njega kao problem - istakao je Mustafa.