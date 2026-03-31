Već nekoliko meseci, bokser i sin Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović provodi vreme u Rusiji gde se maksimalno posvetio sebi i treninzima. Nakon povrede leđa koja mu se nedavno dogodila, vratio se u ring i vezao još jednu pobedu.

Nakon dugog i teškog rada na sebi, pohvalio se novim neverovatnim izgledom koji je ostvario svojom upornošću.

Veljko smršao 14 kg

Foto: Printscreen

Sa ponosom je pokazao svoje mišiće u svlačionici nakon treninga, pozirajući ispred ogledala bez majice. Nakon toga je stao na vagu i otkrio fanovima da je smršao čak 14 kilograma, što uopšte nije malo. Bokser sada ima 95.5 kilograma, što je na njegovu visinu od 192cm prilično zdrava kilaža. Još prošle godine je priznao da nije bio zadovoljan tadašnjom kilažom od 109 kilograma.

Pogledajte kako Veljko izgleda na treningu:

Foto: Printscreen

Kako bi se vratio u formu, on je promenio ishranu i pojačao treninge, uspevši prvo da smrša na 97 kilograma. Novi snimak sa vage koji je objavio pokazuje da je nastavio da gubi višak, pa je sada stigao do idealnih 95,5 kilograma.

Pogledajte galeriju slika Veljka i Bogdane:

1/9 Vidi galeriju Veljko i Bogdana Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/Instagram

Prisećamo, Veljka je nedavno u Rusiji posetila i supruga Bogdana, a bokser se njihovom zajedničkom fotografijom pohvalio na društenim mrežama. Kako je izgledao njihov susret možete pogledati OVDE.

Ceca: "Ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo"

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada pevačica.

Ovako je Veljko trenirao u Titelu: