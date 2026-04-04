Otac učesnika rijalitija "Elita 9", Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, ne prestaje da se oglašava na društvenim mrežama, a otkako je njegova bivša snajka Stanija Dobrojević ušla u rijaliti, ona mu je glavna meta.

On stoji iza toga da je starleta, baš kao i Aneli Ahmić sa njegovim sinom bila zbog novca, dok je Asmin Maju osvajao sedam meseci bez para i skupih automobila.

Ozbiljna cifra

Sada je ponovo govorio o tome kako je Stanija trošila Asminove i pare porodice Durdžić, a pomenuo je ozbiljnu cifru.

- Draga moja nesuđena snajka, izvukla si od mog sina, iz naših zajedničkih para, oko 500.000 evra. Oko 300.000 je ostalo u Majamiju, a oko 200.000 u Srbiji. Asmin je kupio i građevinsko zemljište, ali ne znam na koga se vodi – napisao je između ostalog Mustafa na Fejsbuku.

On dalje tvrdi da je Stanija razgovarala sa Sitom Ahmić i Filipom Carem, te da je tada odlučila da uđe u rijaliti.

- Odlaziš u produkciju da uzmeš novac i blatiš čoveka koji ti je dao oko 500.000 evra za dve godine “ljubavi” bez ijednog intimnog odnosa - naveo je Mustafa.

"Stanija i Aneli se udružile protiv Asmina"

Nastavio je u istom tonu, tvrdeći da ovo nije prvi put da se njegov sin našao u sličnoj situaciji:

– I ona pre tebe je uzela oko 100.000 evra više. Sad ste se udružile protiv njega, ali karma je čudo – poručio je, uz napomenu da je verenički prsten plaćen čak 9.000 dolara.

Na kraju se osvrnuo i na sopstvene razloge za ovakve javne istupe:

– Ne pišem jer me zanimaju vaše ljubavne priče, već jer mi je tako lakše da prebolim velike gubitke i prevaru – zaključio je.

Cela situacija dodatno je podgrejana nakon što je Stanija ušla u rijaliti, pa publika svakodnevno prati nove optužbe i iznošenje detalja iz njihovog odnosa.

Asmin je sada otkrio da je naplaćivala fotografije na Onlifansu 50 dolara i da se osećao tokom veze kao da s njom drži javnu kuću.

Inače, oko Stanije se oglasila i Asminova majka Mevlida.

Oglasila se i Asminova majka

– Što se tiče Stanije i njenog ulaska, jako me razočarala. Nisam očekivala da će onako pristupiti prema njemu – izjavila je Asminova majka za Red televiziju.

Ona je dodala da ju je najviše iznerviralo Stanijino ponižavanje i teške reči, s obzirom na to da je Asmin nju branio "svojim životom".

Mevlida je istakla da su bili šokirani još pre Stanijinog ulaska u Zadrugu 9 Elitu, kada je za njihovog sina govorila da je "psihić" i da će ga cediti do "zadnjeg dinara".