Lexington bend, sinoć je održao koncert u Zaječaru, ali u jednom trenutku koncert je prekinut. Oni su poznati po emotivnim i romantičnim pesmama, pa nije ni čudo što je baš na njihovom koncertu jedan dečko iz publike rešio da zaprosi svoju devojku.

Bojan Vasković je dao mikrofon mladiću koji je na binu izašao sa buketom cveća i sklonio se sa strane. On je potom pozvao svoju devojku da mu se pridruži na bini, a onda je ispred nje pao na kolena i zaprosio je.

Devojka je na vici suza izgovorila "Da", što je publika pozdravila jakim aplauzom, a Bojan je zagrlio buduće mladence.

O izazovima u poslu

Podsetimo, Bojan je nedavno govorio o izazovima koje njegov posao nosi sa sobom, a priznao je da nikada nije želeo da odustane od svoje karijere.

- Nije bilo trenutaka da odustanem od muzike, ali je bilo trenutaka kada sam poželeo da se od svega odmorim. Nekad se koncertne aktivnosti podignu na nivo neizdrživosti, putovanja duga i tako dalje, tako da su možda to ti trenuci kad poželim slobodan dan.

Plakao na bini

Frontmen Leksington benda Bojan Vasković progovorio je o svojoj reakciji sa koncerta u Areni koji je održao 2020. godine. Mnogi su se pitali da li je tada brisao suze ili znoj sa lica.

- To je snimak koji je postao viralan jer je neko prepoznao taj momenat i objavio to na tik-toku. Jednostavno to je postalo viralno ničim izazvano - ističe Bojan.

Kako je u nastavku intervjua otkrio, Bojan je popio koju časicu više pre početka koncerta, pa je sve to nekako došlo na svoje i emocije su ga u datom trenutku i te kako ponele.

- Malo sam popio neku čašicu više pre nego što je počeo koncert, pa je malo izbijalo iz mene. Ali pevao sam pesmu koju je moj otac mnogo voleo. On je inače bio na mojim koncertama i uvek sam znao gde sedi u publici. Ali tog trenutka sam se okrenuo u Areni i shvatio da otac nije tu jer je preminuo dve godine ranije. U trenutku su mi suze krenule - ispričao je Bojan u emisiji "Zvezde Granda Specijal".