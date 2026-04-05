Aleksandar Marković poznatiji kao Sandro, bio je jedan od najpopularnijih pevača devedestih godina, ali je radio i kao lekar. Baš u njegovoj smeni, davnih godina, Maja Nikolić je stigla u bolnicu u kojoj je radio kako bi se porodila.

Tu situaciju Sandro i danas pamti, a ono što je najviše interesantno iz ove priče je da je Majinom porođaju prisustvovalo i 15 studenta.

– Porođao si Maju Nikolić? – upitao ga je voditelj.

– Eh, to su Majine priče. Nisam je ja porođao. Ona se porađala, a ja sam bio dežurni lekar i igrom slučaja – istakao je on.

Voditelj ga je potom upitao da li je prisustvovao porođaju.

– Kako nisam? Doveo sam još i 15 studenata da gledaju. To Maja može bolje da ispriča nego ja – rekao je Marković, te otkrio kako je Maja reagovala u tom trenutku:

– Pa katastrofa, ali ne može da reaguje žena koja se porađa i kojoj boli svaka kost. Ipak, ja sam morao da dovedem studente da vide. To što je bila Maja Nikolić, to je čista slučajnost. Bio sam na kruženju koje imamo na stražiranju i nalazio sam se na ginekologiji, te se potrefilo da se Maja porađa – ispričao je Marković u emisiji Pretres na Hajp televiziji, dodajući da je ona jedina pevačica čijem je porođaju prisustvovao.

Izgubio pet stanova i dobio šećer

Da, javne ličnosti muče iste muke kao i običan narod, dokaz je baš ova priča! Aleksandar Marković poznatiji kao Sandro devedesetih godina bio je veoma popularan. Sa svojim bendom "Prslook bendom" žario je i palio gde god se pojavi, ali mu je 2009. godina donela probleme.

Sandro je uzeo kredit u švajcarskim francima koji nije imao fiksnu kamatu zbog čega je upao u finansijske probleme.Odluka da uzme kredit, koštala ga je 5 stanova koje je već imao i pogoršanog zdravstvenog stanja. Pevač je nakon stresova oko nekretnina, dobio šećer.

- Za mene je 2009. godina bila super, kupio sam tri stana te godine. Međutim, meni je bilo malo što sam kupio nekoliko stanova u Novom Sadu, pa sam pošao i taj da kupim i to mi se obilo o glavu. Podigao sam kredit i izgubio sam sve stanove da bih spasio taj jedan. Izgubio sam pet stanova i nije mi žao, od jednog sam uzeo novac i proputovao sa decom,a ostale sam prodao da bih spasio taj jedan i na kraju nisam uspeo - rekao je Sandro koji je imao ratu od 320 evra kada je uzeo kredit, a ta rata je vremenom rasla i dostigla 650 evra.

- To je bio jako težak period - rekao je pevač gostujući na "Hajpu" u emisiji "Pretres" muzičar.

