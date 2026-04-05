"Stanija i ja smo bili u odnosu dugi niz godina"

Taki je otkrio sve o poznanstvu sa starletom i šokirao javnost.

Na pitanje koliko je godina bio sa Stanijom, Taki je rekao:

- Znam da će ispasti veliki haos, pijana noć je bila i desilo se šta se desilo. Završili smo kako smo završili na jednoj žurci. Bili smo ja i Stanija u odnosu dugi niz godina. Družili smo se kada je dolazila u Beograd - rekao je Taki, pa se osvrnuo na Majinu novu ljubav u rijalitiju.

- Ja ljubav Majinu u rijalitiju ne podržavam, znam kakva je Maja u odnosima, mogla je da komentariše i plašim se da ovo ne pođe po zlu. To nije ljubav, to je upoznavanje. Maja ga je mesecima odbijala i padale su reči nedostojne televizije, nije uredu da ga Maja tretira kao psa Lea. Kap je presudila da su se oni spojili. Nemam ništa protiv njega, on me brani. Gledajući izjave šta je izjavljivao ranije... To se raščisti u dve reči, a ne po televiziji. Vidim da je on opsednut Majom, ali plašim se da to nije neki dogovor. Maja se nije zaljubila, ali joj paše, vidimo da je poklekla - rekao je Taki u emisiji "Premijera vikend specijal".

"Ja do 18. godine nisam smela da pomislim da izgubim nevinost"

Starleta Stanija Dobrojević otvorila je dušu pred cimerima i šokirala javnost nepoznatim detaljima iz svog privatnog života, priznavši da je odrastala pod izuzetno strogom kontrolom porodice. Iako danas redovno objavljuje provokativne fotografije i slobodno ističe svoje atribute, Stanija tvrdi da njena prošlost krije potpuno drugačiju priču.

Kako je istakla, do punoletstva su za nju važila rigorozna pravila.

"Ja do 18. godine nisam smela da pomislim da izgubim nevinost. Meni su do 25. sve živo branili, a kad sam prebacila, počela sam da se slikam", priznala je Dobrojevićeva u svojoj ispovesti o odrastanju.

Starleta je objasnila da je njena čuvena naslovna strana za časopis "Plejboj" zapravo bila njen lični "revolt" protiv strogih zabrana koje su joj godinama unazad nametane. Danas, kako kaže, živi potpuno slobodno i ne mari za tuđe osude, pa šeta gradom golih grudi.

"Ja i dan-danas šetam u Majamiju bez gornjeg dela kupaćeg, a to ne znači da sam nemoralna i da se prodajem", oštro je poručila Stanija, naglašavajući da apsolutno nema problem sa provokativnim poziranjem, ali da to nikako ne znači da bi spavala sa nekim za novac.