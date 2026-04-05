On je na samom početku komentarisao ulazak Stanije Dobrojević.

- Negde mnogi komentarišu da je bila poprilično uplašena kad je kročila u belu kuću. Međutim uvek negde zaboravimo taj momenat da kada novi učesnik uđe u Elitu, koliko god on imao spremnu neku taktiku, priču ili šta već, drugo je kada “face to face” vidimo tu neku osobu na koju smo se nameračili ili koja nam je problem, koja nas je izdala ili šta već. I ja sam mesecima iščekivao taj Stanijin ulazak i pitao se pa kad će, da li će. Eto, ispostavilo se da, da nam je došla i dobro nam došla. I što se mene tiče, neka ostane što duže. Zato što se toliko, toliko toga izokrenulo, preokrenulo i sve intenzivnije - priča Darko.

O Maji i Asminu

Maja Marinković je konačno pala na čari Asmina Durdžića, što je voditelj takođe prokomentarisao.

- Iskreno, ja nisam očekivao. Zato što je ona mesecima se držala tog stava. Uvek je ponavljala, ljudi, on mene ne interesuje, nemojte vi ukućani da me terate da budem u vezi sa njim kada ne želim. On ima svoje dobre strane, ali nikako, nikad u životu. Ona je držala taj stav sve dok nije ušla Stanija i onda dvadesetak, tridesetak sati kasnije ušli su u vezu. Maja je prva priznala da je ušla u vezu iz inata Staniji, a potom je opet to demantovala. Očito je da tu radi i sujeta, taj ženski ego i ljubomora i to nadmetanje. Maja je mesecima govorila da je ona najjača riba. A onda se pojavila Stanija. Maja je to više uradila kao: eto sad ću ja da ti pokažem da se ja ovde pitam i da ja ovde odlučujem o nekim stvarima, a ne ti velika zvezda koja si sada došla, pa mi ovde kao mali miševi ne smemo ništa od tebe. E sad ću ja da ti pokažem da i te kako mogu iako si ti tu. Ali, očito je da se Maji sviđa Asmin - smatra voditelj.

"Aneli je ova sezona teška"

On je prokomentarisao i Aneli Ahmić i njeno stanje u "Eliti".

- Aneli je ova sezona teška. I jeste ona pravila isto neke loše stvari, katastrofalne postupke, opet se nekako dizala. Tu joj je i Janjuš, bivši verenik, bivši verenik Luka, bivši muž Asmin, Stanija, kako ona kaže ljubavnica njenog bivšeg muža. Tu je Ena, tu je Hana. Ozbiljne stvari ona nosi na svojim leđima kao i još nekolicina učesnika. Ne mogu ni da zamislim šta će se do juna, odnosno verovatno početka jula sve, sve izdešavati. Eto šta se izdešavalo samo, ja, ja sam baš analizirao šta se desilo za tri nedelje koliko ja nisam radio emisije. Sećam se ove afere Kačavenda i Janjuš, ja sad imam utisak kao da se to desilo pre tri meseca da se o tome pričalo. To je zapravo bilo pre samo dve ili tri nedelje, a u međuvremenu šta se sve desilo i šta će se tek desiti ne možemo ni da zamislimo ni pretpostavimo. Preko noći, i žurka je tu ključni faktor. Tako je, svaki utorak... Svi malo popiju. Svaki utorak nam donese nešto novo - ispričao je Darko.

