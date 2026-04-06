ONA BACILA NA NJEGA OKO, ON PODRŽAO ASMINA: Stanija u nebranom grožđu
Stanija Dobrojević, juče je izjavila da joj je Anđelo Ranković. Stanija nije krila svoje simpatije prema Anđelu Rankoviću, pa se tom prilikom direktno obratila Aneli Ahmić: "Ljubomorna si što smo Anđelo i ja porazgovarali, pogledaj ga, dečko je lep kao lutka".
Vrhunac večeri dogodio se kada je Stanija odlučila da preuzme inicijativu, pa je javno presekla i upitala Anđela: "Slobodan si?". Ranković joj je bez oklevanja odgovorio potvrdno: "Da, da, slobodan sam".
Asmin je korektan, Stanija je nelogična
Varnice su zasevale, ali su se brzo ugasile, jer je Anđelo stao na stranu Asmina Durdžića.
On je istakao da mu ima nelogičnosti u Stanijinim izjavama, dok je Asmin prema njemu korektan.
- Ko su za tebe foliranti u Eliti 9, tri ih navedi i zbog čega - pitao je Mića Staniju.
- Ne bih rekla foliranti, ali da opet dobijemo situaciju...15 godina kasnije ulazim da rešimo temu Asmin i Aneli, sinoć izlaganje muškarac o meni, šta je ono?! Bez cilja i bez ikakvog motiva, ja opet izazivam sve što izazivam u njima - rekla je Stanija.
- Anđelo, kome više veruješ, Staniji ili Asminu - pitao je Mića.
- Rekao sam da mi je Stanija nelogična u nekim stvarima, u stvarima da je ostajala u vezi sa njim, a da je znala pojedine stvari i kako se on nosi sa celom tom situacijom, vezano za Noru i Aneli - rekao je Anđelo Ranković.
- Da li ti misliš da nakon svega ovoga što se izdešavalo do danas, da je Asmin dobar ili loš čovek - pitao je Mića.
- Smatram da ima mnogo loših postupaka, ali ja ga gledam i prema sebi kao osobu koja... Prema meni je korektan, ali ima loše postupke - rekao je Ranković.
- On je izdao ovde sve i jednog prijatelja, a da ne govorim o ženama šta je sve uradio - dodala je Stanija Dobrojević.
- Milena, Dača, svi su gledali korist od Asmina, da budu u priči... - rekao je Anđelo, a Aneli je tokom razgovora dodala da je Anđelo odlepio za Stanijom.
