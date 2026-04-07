U jeku priča o razvodu Jelena Karleuša i Duško Tošić, u javnost ponovo isplivavaju detalji iz prošlosti koji bacaju novo svetlo na njihov odnos. Mnogi se danas prisećaju reči koje je svojevremeno izgovorila Jelenina majka, Divna Karleuša, žena koja je ćerki bila najveća podrška u svim životnim odlukama, pa i u izboru partnera.

Foto: Damir Dervišagić

Još davne 2012. godine, tokom učešća u rijalitiju Akademija debelih, Divna je bez zadrške govorila o zetu, iznoseći tvrdnje koje su tada mnoge šokirale. U razgovoru sa Zorica Marković, iznela je sumnje u njegovu vernost, nazvavši ga „švalerom neviđenim“, što je godinama kasnije i sama Jelena indirektno potvrdila kroz javne istupe.

Danas, nakon konačnog kraha braka, ove reči ponovo odzvanjaju u javnosti, dok se detalji iz prošlosti slažu u sliku odnosa koji je, po svemu sudeći, od početka bio pod znakom pitanja.

Tužnih 7 godina bez Divne

Podsetimo, Divna Karleuša, poznata novinarka i voditeljka napustila nas je 3. marta pre 7 godina.

Pored medijskog posla, Divnu pamtimo i kao učesnicu rijaliti formata kao što su "Farma", "VIP Veliki brat", "Parovi" i "Akademija debelih".

Najpoznatija u javnosti je kao majka Jelene Karleuše.

Rođena je u Sloveniji, u mestu Ptuj, 25. januara 1958. godine, a u pubertetu i završene osnovne škole preselila se u Pulu i Zagreb. Nešto kasnije je otišla u Beograd gde je završila Devetu beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet. Studije nikada nije završila jer se izuzetno mlada udala, rodila ćerku, te se potpuno posvetila porodici.

Divna je, takođe imala talenta i za slikanje, te joj je bila želja da upiše Akademiju umetnosti, ali je odustala jer nije bila primljena.

Otac Karleuše bio je pilot Jurij, po nacionalnosti Slovenac, a majka joj je bila Darinka iz Doboja. Nažalost, otac joj je poginuo kada je ona imala samo 10 godina. Majka je Divnu i njenu roenu sestru dovela u Srbiju, prvo u beogradsku opštinu Zemun, a kasnije na Novi Beograd gde su od Vojske dobili stan.