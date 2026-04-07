U jeku priča o razvodu Jelena Karleuša i Duško Tošić, u javnost ponovo isplivavaju detalji iz prošlosti koji bacaju novo svetlo na njihov odnos. Mnogi se danas prisećaju reči koje je svojevremeno izgovorila Jelenina majka, Divna Karleuša, žena koja je ćerki bila najveća podrška u svim životnim odlukama,  pa i u izboru partnera.

Foto: Damir Dervišagić

Još davne 2012. godine, tokom učešća u rijalitiju Akademija debelih, Divna je bez zadrške govorila o zetu, iznoseći tvrdnje koje su tada mnoge šokirale. U razgovoru sa Zorica Marković, iznela je sumnje u njegovu vernost, nazvavši ga „švalerom neviđenim“, što je godinama kasnije i sama Jelena indirektno potvrdila kroz javne istupe.

Danas, nakon konačnog kraha braka, ove reči ponovo odzvanjaju u javnosti, dok se detalji iz prošlosti slažu u sliku odnosa koji je, po svemu sudeći, od početka bio pod znakom pitanja.

Divna i Jelena Karleuša

Tužnih 7 godina bez Divne

Podsetimo, Divna Karleuša, poznata novinarka i voditeljka napustila nas je 3. marta pre 7 godina.

Pored medijskog posla, Divnu pamtimo i kao učesnicu rijaliti formata kao što su "Farma", "VIP Veliki brat", "Parovi" i "Akademija debelih".

Najpoznatija u javnosti je kao majka Jelene Karleuše.

Rođena je u Sloveniji, u mestu Ptuj, 25. januara 1958. godine, a u pubertetu i završene osnovne škole preselila se u Pulu i Zagreb. Nešto kasnije je otišla u Beograd gde je završila Devetu beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet. Studije nikada nije završila jer se izuzetno mlada udala, rodila ćerku, te se potpuno posvetila porodici.

Divna je, takođe imala talenta i za slikanje, te joj je bila želja da upiše Akademiju umetnosti, ali je odustala jer nije bila primljena.

Otac Karleuše bio je pilot Jurij, po nacionalnosti Slovenac, a majka joj je bila Darinka iz Doboja. Nažalost, otac joj je poginuo kada je ona imala samo 10 godina. Majka je Divnu i njenu roenu sestru dovela u Srbiju, prvo u beogradsku opštinu Zemun, a kasnije na Novi Beograd gde su od Vojske dobili stan.

Ne propustiteStarsKARLEUŠA PLAKALA ZBOG RAZVODA OD DUŠKA! Kurir saznaje: Jelena završila u SUZAMA jer MISLI da je IZNEVERILA pokojnu MAJKU!
StarsŠVORC SAM, DINARA NEMAM, ALI SAM SREĆNA! Jelena Karleuša za Kurir: S Duškom sam u modernom braku, komuniciramo preko advokata!
StarsNAPUNILA 41, A KARLEUŠI JE OVO NAJGORA GODINA DOSAD: Pratili su je skandali, izgubila je majku Divnu, a sebi želi samo JEDNU stvar koja će vas RASPLAKATI! (VIDEO)
StarsJELENA KARLEUŠA PRVI PUT IZAŠLA IZ KUĆE POSLE DIVNINE SAHRANE: Sva u CRNOM i kapuljačom na glavi sa Duškom i tetkom prošetala Dedinjem! BLEDU I SLOMLJENU nigde je ne puštaju samu! (FOTO)
