Podsećamo, Stanija je burno reagovala na navode da je bila sa Takijem, vidno besna je demantovala i optužila ga da podvodi devojke.

"Ostavljena i ostrašćena žena"

Taki je bio prilično direktan, bez dlake na jeziku je izneo ono što misli o Staniji ali i o celoj situaciji koja je aktuelna u rijalitiju:

- Ostavljena i ostrašćena žena svašta iznosi. Ona ne zna kako će da uvredi Maju, pa onda preko mene. Ja nisam učesnik rijalitija, ona ne zna gde udara, pa je udarila Maju gde najviše boli. Ne znam zašto napada Maju i mene kada je njena maršruta Asmin i Aneli. Ona sa njima treba, ja nisam učesnik.

O ugovorima

- Ugovore koje ona spominje da ja imam sa devojkama je jedna obična šala. Kakvi ugovori?! Ja se ne družim sa devojkama ispod dvadeset godina. Na instagramu mi svako piše. Ne mogu da znam da li je devojčica, dečak, manijak, policajac... A što se tiče ugovora, nek ona pogleda svoj ugovor sa Only Fans-om koji ima. Moja ćerka je poznata, ja sam igrom slučajeva upleten u celu priču.

O vezi sa Brankom Knežević

Nedavno se spekulisalo da je trenutno u vezi sa rijaliti učesnicom Brankom Knežević.

- Videli smo se dva puta. Išao sam u Novi Sad, sreo sam je u kafiću i popili smo piće. To je jedna fina dama, imam sve najlepše o njoj da kažem. Nikad ništa nije bilo. Samo je lepa i kulturna devojka.

O odnosu sa Stanijom

Iako je Staniju jako potresla vest da je navodno bila sa Takijem, on je na to rekao sledeće:

- Ja sam džentlmen i nikada nisam te stvari prepričavao drugima. Čak ni o maloj Teodori, već se one taguju, objave i posle što to slike izađu po novinama. Neću još da iznosim sve, kad se budemo videli u nekoj emisiji pa ću joj reći oči u oči šta imam.

Susret sa Stanijom

O Stanijinoj izjavi da se njihov susret dogogdio samo jednom nakon neke emisije, Taki je rekao:

- Ima emisija na raznim kanalima. Ima ona raznih kanala (smeh).

O vezi Maje i Asmina

- Čovek je najsrećniji kada vidi osmeh na licu svog deteta. Znam i prošlih sezona kad vidim Maju uplakanu, raščupanu, da prolazi kroz vrata... A kad vidiš dete da je srećno pored nekoga i da cveta onda je to drugo. Kad Maju boli glava, boli glava i mene. Ako je ona vesela, veseo sam i ja. Tako svaki roditelj treba da se ponaša - rekao je Taki koji je, iako se ne meša u izbore ćerke, vidno zadovoljan njenim izborom.

O odnosu sa Majom

Povodom svega što se dešava u Eliti poslednjih dana, Taki je prokomentarisao kako on to vidi.

- Ja sam samohrani otac. Odnegovao sam Maju i sada joj udaraju na traume - rekao je Marinković.

O svađi Stanije i Maje

- Maja je bila sa Markom Markovićem tri dana. Nije bila sa Asminom kada je mala "Hju Hefner" Stanija ušla. I rekla je "Najbolje da se ti i ja družimo, a šutni Asmina". Maja je tada rekla da joj Asminova energija prija, da se druže, kao što se druži i sa Anđelom, Ivanom Marinkovićem. Onda je Stanija okrenula ploču i uradila kontra napad na mene. Nisam učesnik, a celo veče me pominju u emisji.

O Staniji

- Odbijena žena je čudo. Ja imam žensko dete i ne želim da se ženama takve stvari dešavaju, ali imam dosta da pričam o njima, kad me budu potkačili, imam dokaze. Nisam nikog pljunuo, ja sam veliki džentlmen. Šta se desi u mojoj sobi u 4 zida, tu i ostaje.

O Majinim parnterima

- Ne mešam se u njen ljubavni život. Sve su kreteni. Ona je osam godina u rijalitiju i imala je osam momaka u rijalitiju. Ona je tamo odrasla, to joj je druga kuća. Osam rođendana, slava, Božića. Sve joj se desilo tamo. Ona dođe ovde, bude mesec dana, ode na more, ja je ne vidim sve skupa 20-30 dana. To nije isto dete koje sam ja poslao sa 20 i sa skoro 30 godina.

Ne prati rijaliti

Majin otac priznaje da ne prati redovno Elitu, ali sve informacije stižu do njega.

- Ja sam to odavno prostudirao. Ne pratim rijaliti, ali svakako znam šta Maja radi. Majini prijatelji, da ih ne nazovem fanovima jer to jesu naši prijatelj koji je podržavaju, prate svaki korak. Svaka njena rečenica koju izgovori stigne meni na telefon.

"Nije lako gledati..."

- Nimalo nije lako. Nije lako gledati suze deteta, ne samo njene suze, sve su tamo nečija deca.Ne podržavam nikakav vid nasilja, ali to je takva igra, pa sam ogluglao nakon šećera koji sam dobio. Skoro sam operisao kamen iz žuča. Oporavljam se, iako ne mogu svašta nešto da jedem. Oslabio sam - iskren je.

Izlazi svako veče

Na kraju, otvoreno nam je ispričao kako provodi vreme.

- Pokušavaju da mi uruše ugled, a zna me ceo grad. Izlazim svako veče. Ne pijem, ne pušim, ne pijem ni kafu. Popijem samo čašu vina i zapalim tompus čisto da se slikam da provociram ludake.

