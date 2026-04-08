Kontroverzni rijaliti učesnik Kristijan Golubović gostovao je sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića, gde je otvoreno govorio o navodnom sukobu sa bivšim mužem Jelene Karleuše, fudbalerom Duškom Tosicem.

Foto: Damir Dervišagić

Golubović je demantovao priče da mu je Tošić pretio, ističući da je u pitanju bio samo telefonski razgovor koji je, kako kaže, pogrešno protumačen u javnosti.

– Nije bilo nikakvih pretnji. Nazvao me je i rekao: „Zdravo Kristijane, ovde Tošić“. Ja sam pitao koji Tošić, a on je rekao: „Pa ja igram fudbal“. Pitao me je da li sam dao izjavu za novine da sam njegovoj ženi skakao po silikonima – ispričao je Golubović.

On tvrdi da je odmah jasno stavio do znanja svoj stav i granice komunikacije.

– Rekao sam mu: „Ne, nisam, i da jesam – s tobom o tome ne mogu da pričam. Imate dvoje dece i ja poštujem i nju i tebe kao muža i ženu“ – objasnio je Kristijan.

Kako je dalje naveo, nakon tog razgovora nije bilo daljeg kontakta.

– Tu se sve završilo. Nikada mi se više nije javio – zaključio je Golubović u emisiji

Gostovanje je izazvalo veliku pažnju javnosti, a njegova izjava dodatno je podgrejala interesovanje za odnos između aktera ove priče.

Kristina tvrdi da joj je pretio

Podsetimo, Kristina Spalević nakon svađe sa Kristijanom Golubović se iselila iz stana i privremeno se preselila kod roditelja, o čemu je obavestila pratioce na Instagramu.

Kristina Spalević tvrdi da je danima unazad "dobijala pretnje i ucene".

- Kristina Spalević se ne oglašava po pitanju ovog monstruma, zato što ne želi da se valja u istom blatu sa njim. Zato što su deca njegova koliko su i moja i ipak imam osećaj da će ta deca da porastu i da gledaju sve ove bolesničke izjave. Kristina ide putem kojim treba da ide, s obzirom na to da trpim pretnje, ucene, sve najgore danima unazad - rekla je u videu koji je objavila.

Kako je dodala, u subotu je Golubovića prijavila za kršenje mere zabrane prilaska i komunikacije.

Prijavio Kristinu Spalević

Podsetimo, Kristijan je u svom obraćanju priznao da je Kristinu, koja se, sa decom, preselila kod roditelja, prijavio Odeljenju za visoko tehnološki kriminal, jer mu je bez ovlašćenja skinula novac sa računa, iako je, kako kaže, isti na njeno ime.

- Ljudi, evo i javnost da obavetim, prijatelje, kumove, drugove, antifanove i hejtere... Noćas sam bio na TikTok profilu i radio celu noć, kao i uvek, družio se sa vama, slali ste mi giftove, tačnije poklone. Kada sam završio lajv od tri sata, gde je vas 15.000 svedoka prošlo kroz moj program, razgovaralo sa mnom, desilo se to da je moja bivša verenica Kristina Spalević zaključala taj profil i podigla sav novac - priča Golubović.