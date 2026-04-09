Asmin otkriva sve iz njegove prošlosti sa Aneli Ahmić

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić, dogovorili su se oko učešća u Eliti 9, tvrdi njihov cimer Dača Virijević.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", otkrio je i detalje njihovog razgovora.

- Mićo šta je on porukama Stanije i Asmina, da li je Aneli ostavljena ili prevarena? - glasilo je pitanje za Miću.

- Ako je pogled prevara, onda je i poruka. Možemo da pričamo o svemu, ali ako je prevara sve to, to je i obmana. - rekao je Mića.

- Napolju je bila vest kada je Aneli rekla da ona nije prevarena, nego ostavljana. To je Aneli rekla - govorila je Stanija.

- Tvoj dečko je rekao za tebe da je ljubavnica - rekao je Mića.

-NIsam ja to rekao - rekao je Asmin.

- Naravno da jesi, nazvao si me da sam ljubavnica, a ti si meni prećutao svoj život sa njom - govorila je Stanija.

- Ona je od mene znala da imam devojku i dete - pravdao se Asmin.

- On je sada govorio da je imao porodični život sa njom. On je meni prećutao da ste živeli zajedno, da ste bili porodica - govorila je Stanija.

- Zna se ko šta ovde radi - dodao je Mića.

- Moja najveća greška je što sam mu prešla preko svega prvi put i dala mu drugu šansu - dodala je Stanija.

- Da li ti veruiješ Karamujiću da smo mi bili u braku - upitao je Asmin.

- Ona je zvala Karamujića i on nije bio ubedljiv - dodala je Stanija.

- Ja sam ti dao sve crno na belo - dodao je Asmin.

Dača i Lepi Mića ušli u svađu

- Dačo da li si skontao poentu ovog pitanja? - upitao je Milan.

- Mića je upitao Aneli da li je ona ostavljena žena ili prevarena žena, na Mićinoj igri istine, ona je tada rekla da je ostavljena. Ona je tada priznala da je Asmin nju ostavio i da je otišao kod Stanije. Mićo ti si sada rekao Staniji da treba da je bude sramota jer je dala Asminu drugu šansu, a Aneli si podržao kada je htela da da drugu šansu - upitao je Dača.

- Ne mešaj ti to. Stanija je prešla preko toga a nije znala ko je on. - dodao je Mića.

- Što si podržavao Aneli u pomirenje - rekao je Dača.

- Ja sam rekao da će izaći zajedno, a ne kao par već kao roditelji jednog deteta. - rekao je Mića.

- On je pričao loše o svom detetu sa njom, a ti si podržavao da se vrati čoveku koji je maltretirao, ja od 20 godina sam te vratio na mesto - dodao je Dača.

- Sram te bilo mali, j***m li ti mamu - dodao je Mića.

- Imaš ti dogovor sa Ahmićima - dodao je Dača.

- Mržnja prema meni je bitnija od svega drugoga - rekla je Aneli.

- Ja Aneli aspolutno ništa nisam verovao šta je pričala o izolaciji nje i Asmina. Ja Aneli govorio da Aneli treba da druži sa Anđelom, a ona je meni rekla da će njih dvoje da teraju priču ovaku, porodice mi moje. - dodao je Dača.

- Ma ljudi ja nisam znala ni za šta o njemu - rekla je Stanija.

- Znala si da treba da šalje pare detetu, a ti si ih trošila, mogla si da pošalješ nešto ti - rekal je Aneli.

- Ne glumi žrtvu ovde - dodala je Stanija.

- Stanija ja sam bio preljubnik, a ti si se j***la sa oženjenim, da ne pominjemo Kristijana - rekao je Janjuš.

- Pozdravi bivšu ženu. Prebacujete mi Kristijana od pre deset godina, ja sam to poverila svom partneru koji je to otkrio ovde, ja sam Krisijanu dala deo para kao što smo imali dogovor, a ovde sam bila obmanuta, nisam znala za njegovu porodicu. - dodala je Stanija.