Nakon što su spustile loptu i zakopale ratne sekire, Stanija Dobrojević iznenadila je mnoge promenom stava prema Aneli Ahmić.

Naime, tokom emisije “Pitanja gledalaca”, Aneli je otvoreno govorila o svom odnosu sa Asmin Durdžić, naglašavajući da je bila uz njega i u periodima kada nije imao novca.

Ova izjava očigledno nije naišla na osporavanje kod Stanije, koja je priznala da veruje u Aneline reči, ali nije propustila priliku da uputi i oštru opasku na Asminov račun. Istakla je da joj je njegova priča o luksuzu i bogatstvu, koju je navodno prezentovao kada je došao kod nje u Majami, delovala krajnje neubedljivo i čak smešno.

Ovim istupom Stanija je pokazala da je, uprkos ranijim sukobima, spremna da prizna određene stvari i stane na stranu nekadašnje suparnice, makar kada je reč o istini. Ipak, njen komentar jasno stavlja do znanja da o Asminu i dalje nema lepo mišljenje, te da između njih dvoje tenzije očigledno nisu splasnule.

Cela situacija dodatno je zaintrigirala javnost, koja sa pažnjom prati svaki novi obrt u odnosima ovog turbulentnog trougla, dok komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu.

