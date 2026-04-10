Prethodne noći u rijalitiju Elita održana je emisija “Gledanje snimaka”, koju je vodila voditeljka Ivana Šopić. Kao i uvek, učesnici su sa velikom pažnjom i tenzijom pratili klipove koji su otkrivali nove detalje odnosa i sukoba među njima.

Foto: Preent Screen

Na samom početku emisije prikazan je snimak na kojem Stanija Dobrojević govori o Asminu Durdžiću i njegovim finansijama, što je izazvalo novi sukob među učesnicima. U razgovoru se dotakla i navodnih situacija u kojima je Asmin pokazivao interesovanje za pevačice, među kojima je pomenula i Sandra Afrika.

Tokom emisije, Stanija je iznela i tvrdnje da je Asmin sa njom gledao film “Barbi”, što je kasnije izazvalo reakcije i komentare Aneli, koja mu je zamerila i odnos prema detetu.

– Sad sam se prisetila “Barbi” filma. Umesto da ga gledamo zajedno sa Norom, on ga je gledao sa njom. To je bio i prvi stori koji je objavio – rekla je Aneli, dodajući da film nije bio ni adekvatno praćen zbog jezika.

Asmin je, s druge strane, negirao pojedine navode i istakao da nije objavljivao storije na način na koji mu se pripisuje.

U raspravu se uključila i Milena Kačavenda, koja je bez zadrške prokomentarisala situaciju i odnose među učesnicima, ističući da su pojedini detalji već ranije poznati javnosti i da se priča ponavlja u različitim oblicima.

Svoje mišljenje iznela je i Maja Marinković, koja je kritikovala Asmina, ali i celu situaciju, naglašavajući da svako snosi odgovornost za svoje postupke.

– On jeste ispao papak koji je sve plaćao, ali je njoj odgovaralo da troši njegove pare. Ja neću proći tako – rekla je Maja, dodajući da je i sama u rijalitiju i da je se situacija ne dotiče u toj meri.

Emisija je završena u atmosferi žustre rasprave i brojnih optužbi, a odnosi među učesnicima ostali su dodatno zaoštreni nakon prikazanih snimaka.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić

"Nisam očekivala da će da me degradira"

Podsećamo, Stanija je ovako govorila o emocijama:

- Problem je samo moj brend koji će morati da čeka mene, ali videćemo. Rekla sam da nema ništa loše da iznesem iz odnosa sa Asminom i mislila sam da ćemo se rastati lepo, prijateljski i s nekim poštovanjem. Nisam kao njegova bivša da ja vređam njega i njegovu porodicu, on zna šta je pored sebe imao i kakva sam ja ličnost. Sad nisam očekivala da će on mene najstrašnije da izdegradira i tako dalje, ja sam obrazovana i sve sam u životu stekla sama. Njihove reakcije su mi bile dovoljne da sam u pravu za ono što sam sumnjala, mislim da je sklonio Luku i da je pravio žrtvom - rekla je Stanija.