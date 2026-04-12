Mnogi koji prate rad pevača Nikole Rokvića znaju da veliki vernik, budući da neretko priča o tome. Jedne godine je uoči Vaskrsa uspeo da ostavi sve bez teksta jednim nesvakidašnjim gestom. Naime, pevač je pojeo jaje čuvarkuču.

Iako se sve odigralo još 2017. godine, njegov potez i dalje se prepričava. Tada se Rokvić oglasio na društvenim mrežama i podelio svoju priču sa pratiocima o tome kako je dobio savet tokom posete manastiru Hristovog Preobraženja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.

- Dragi moji, prošle godine, za Vaskrs, bili smo u manastiru Hristovog Preobraženja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i tom prilikom smo od monaha dobili osveštana vaskršnja jaja. Rekli su mi da ih stavim pored ikone u kući i da ih za ovaj Vaskrs slobodno razbijem i pojedem - napisao je tada Nikola Rokvić.

"Kao da su juče kuvana"

Posebno zanimljiva stvar jeste u tome da su mnogi bili iznenađeni kako se jaje nije pokvario posebno što je pevač objasnio da je stajalo u delu kuće u kom je temperatura tokom leta dostizala i do 30 stepeni. Priča je postala prilično viralna, a Rokvić se osvrnuo i na sam ukus jaja starog godinu dana.

- Danas, posle godinu dana smo ih pojeli... Kao da su juče kuvana! Slava Bogu! - napisao je tada Nikola uz priložene fotografije skuvanih jaja.

Takođe, za Nikolu Rokvića ovaj praznik ima posebnu težinu. Prema njegovim rečima, Vaskrs donosi nadu, vraća smisao postojanju i to je najradosniji praznik. Pevač inače odlazi na liturgiju i pričešće sa naslednicima, a nakon toga sleduje porodična trpeza.

- Jedne godine smo u Novom Sadu kod Bojaninih, jedne godine u Beogradu kod Slavice - podelio je Nikola i dodao da se dečica najviše raduju prazniku i takmičenju u kucanju jajima. U kucanju obično i odnesu pobedu jer, kako navodi, celokupan dan je podređen upravo deci i porodici.

Veliki petak

Podsećamo, na Veliki petak, jedan od najtužnijih dana u hrišćanstvu, pevač Nikola Rokvić oglasio se iz Svete zemlje.

On je sa svojim pratiocima podelio fotografiju iz Jerusalima, prisetivši se trenutaka kada je imao priliku da poseti jedno od najvažnijih hrišćanskih svetilišta.

Rokvić je otkrio da tokom boravka u Jerusalimu obilazi neka od najznačajnijih mesta hrišćanstva, ostavljajući snažan utisak na svoje pratioce.

- Imao sam blagoslov da budem na brdu Sion u Jerusalimu, u prostoriji koja se zove "Gornja soba", gde je Hristos održao svoju poslednju večeru – napisao je Rokvić uz objavu.

On je pratioce podsetio na ogroman duhovni značaj ove lokacije, istakavši da je upravo na tom mestu ustanovljena Sveta tajna pričešća, kao i da se tu odigrao događaj silaska Svetog Duha na apostole.

Ono što je posebno privuklo pažnju i oduševilo javnost jeste istorijski detalj koji je Nikola podelio na kraju svog obraćanja.

– Inače, Sveti Sava je 1234. godine kupio ovu prostoriju - naveo je on.

Bojana: "Nikola pomišljao na monaški život"

Nikola i Bojana su posvećeni veri, a ona je jednom prilikom otkrila da je Nikola svojevremeno hteo da se zamonaši.

– Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno “vuklo”. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo to, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo ka tome. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije je shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti – opisala je Bojana, a Nikola je potvrdio da je njegova supruga htela da mu da blagoslov za monaški život.

