Slušaj vest

Miki Jovičić, poznati domaći kompozitor, koji je napisao čak 2 hiljade pesama, iza sebe je ostavio dvojicu sinova Zorana i Stefana i ćerku Olgu. Zorana i Olgu dobio je sa pevačicom Zoricom, dok se Stefan rodio iz njegove ljubavi sa pevačicom Vanjom.

Olga Jovičić u svojoj velikoj ispovesti svojevremeno je otkrila šokatne i potresne detalje iz svog privatnog života.

Majku izgubila u saobraćajnoj nesreći

Miki Jovičić Foto: Screenshot

- Dok sam živela sa roditeljima, imala sam lepo detinjstvo, imala sam ljubav, sve što mi treba, iako nisu imali skladan brak. Onda sam izgubila mamu u saobraćajnoj nesreći 1993. godine. Imala sam 9 godina, nije mi bila toliko velika trauma, kolika mi je trauma bio taj auto zalepljen za kamion. I dan-danas imam posledice, imala sam jači potres mozga. Hitna pomoć nije imala mesta, cela sam se ugruvala. Tata je slomio rebra, prignječilo mu je srce, mama je bila 11 dana u komi u umrla. Tata se razboleo od tuge, ali mi je pružio najlepših godinu dana života, kao da je znao šta će se dogoditi. Imala sam srećno detinjstvo. Oni su bili pre svog vremena. Mama je pucala iz puške, igrala bilijar, druge žene su je osuđivale. Mnogo jaka, ja nemam tu njenu osobinu, ja sam na tatu više. Bila sam vezana više za tatu, bio je blaži, romantičan, pisao mi je pesme. Budio me s pesmama pored jastuka. Uvek sam držala tatinu stranu, za mene je bio heroj. Sad samo znam spekulacije i priče, neko priča da je on kriv za svađe, neko da je ona. To nije moje, moje je da oni žive kroz mene. Tata je probao da izvrši samoubistvo u vreme njihovog razvoda. Hteo je da je zadrži, da privuče pažnju verovatno... Mislim da je upotrebio sve da je zadrži. Ja to nisam videla svojim očima, video je stariji brat - započela je Olga.

- Razveli su se, pomirili su se, pa venčali u crkvi, ali ni to nije potrajalo. Mama mu se vratila jer je gubila mene, ja sam počela da bežim od nje, išla sam kod tate. Ali ni to je nije zadržalo. Socijalno je odlučilo tada da mogu da idem kod koga hoću. Ja sam bila privrženija tati. Ne sećam se šta sam mislila na maminoj sahrani, znam samo da sam počela da vrištim kad su je sahranjivali. Ali nije tad to bio veliki šok za mene, jer sam imala tatu, nisam padala u neke depresije, tata mi je dozvoljavao da radim šta hoću, napunili smo kuću mačkama, kučićima... Nije mi dozvolio da osetim tugu. Tada sam ostala sa tatom i bratom i život mi je izgledao najlepše, ali mi je tata jako patio. Imao je drugi infarkt na nogama, nije ni osetio... Budio bi se noću, krenuo da skuplja veš, kaže mi: "Sad je došla tvoja mama, rekla mi da pokupim veš". Tad sam kao mala videla da je on umetnička duša koja toliko pati,. da mu ja nisam bila dovoljna. Kao da je znao da će otići, svesno se uništavao, pušio po tri pakle dnevno, noću pisao pesme. Brat je smrt naše majke teže podneo nego ja, on je imao 18 godina tada. Mama mi nije falila ni u tinejdžerskim godinama, tata mi je falio.

- Tata bi noću odlazio na majčin grob, ali je čekao da se ja uspavam. Ali sam ja znala gde je. Znala sam da će da umre... Znala sam, ređao je dijagnozu za dijagnozom. Sa 40 godina je izgledao 20 godina starije. Šta da kažem, osim da svako živi svoju ljubav. Moj tata je umro zbog ljubavi. Ja sam jako bila ljuta... Srce mu je puklo od tuge. Umro je na mojim rukama. On je oženio ženu za koju je umislio da liči na moju majku. Saznao je kad mi je majka umrla da u tom jednom lokalu ima pevačica koja je ista majka. Došao je kod kuće, rekao mi da je video ženu koja izgleda isto kao moja mama. Sutradan me je odveo tamo, to je prestižna kafana u Požarevcu, znala sam i kuvare i konobare. Imala je samo istu frizuru, zaista nije ličila, ali je bila fenomenalna žena koja mi je rodila brata - ispričala je Olga, pa otkrila kako joj je otac preminuo:

1/5 Vidi galeriju Olga Jovičić Foto: Printscreen Instagram / olgajovicic, Printskrin/Instagram

- Tatina smrt je usledila mesec dana pred njen porođaj. Tata je trebalo da ide na bajpas, nije hteo da bi video bebu, bile su šanse 50-50. Tih poslednjih dana nije hteo da spava sa Vanjom (novom suprugom), da je ne bi povredio u snu. Bila je osmi mesec. Spavao je kod mene, vodilo smo duge razgovore. Govorio mi je: "Možda ćeš rasti kao orhideja u zapuštenoj bašti, ali si orhideja". Imala sam osećaj šta će da bude. Hrkao je obično... Jednog jutra nije hrkao, već kao da se guši. Maćeha i ja smo skočile iz kreveta, ona mi je rekla da donesem hladnu krpu, kad smo mu podigle pidžamu, već je imao hladnu krpu. Jadan, ustajao je tokom noći, ali nije želeo nikoga da budi. Pogledao me je svojim najlepšim zelenim očima, nasmejao mi se, to je bio najlepši osmeh na svetu. Ja sam se upiškila, zato sam znala šta će da bude. Bilo mi je teško kad je došla pomoć, doktor je rekao da je mrtav i da pozovemo mrtvačnicu. Došli su za dva sata, njemu je i dalje kucala ona žila kucavica. Nije bilo spasa, to je treći infarkt. Obukli su ga, stavili u sanduk. Nije bilo spasa. Tada sam sela na stepenice. Ne mogu da kažem da sam sazrela, ali to je za mene bio zemljotres od 15 stepeni. Mislila sam da ću da umrem. Da ne mogu dalje - govorila je Mikijeva ćerka.

"Brat je bio moj staratelj"

- Ono što me je držalo je što sam mislila da će tad da mi dođe brat. Slušala sam razne priče. Svako je zapomagao kako je znao... Majka moje maćehe je svašta priča. Pričali su da je umro zbog Zorice majke, samo sam to zabeležila i nisam je volela u tom trenutku. Bila sam ljubomorna. Zašto je ona bila povod da umre, a ne ja da živim. Zašto mu ja toliko nisam važna kao moja mama, kao da je nju izabrao. Tako sam razmišljala kao dete od 11 godina, nisam umela bolje. Kad se sahrana desila, brat se izjasnio da želi da bude staratelj. Da on to nije uradio, ja bih završila u domu, jer niko nije hteo ni sa tatine, ni sa mamine strane da to prihvati. Svi su govorili da nemaju sredstva, sobe... Brata sam mnogo volela, čuvao me je dok su roditelji putovali, radili... Moj brat je mene čuvao. Bio je jedna žrtva, a ja sam bila nemirno dete. Kad se vratio iz vojske, nisam znala kako ćemo i šta ćemo, za njega je to bio šok - otkrila je Olga, pa progovorila o ženi koja joj je napravila pakao od života:

- Problem je nastao kad se pojavila žena u njegovom životu, kućna prijateljica mojih roditelja, volela sam je. 20 godina je starija od njega. Zatekla sam ih u nekom intimnom izdanju, rekla mi je da voli Zorana (brata) i da ćemo biti zajedno. Znala sam da nije ispravna, znala sam njenog muža i ćerku, koja je moje godište. Bili smo najbolji kućni prijatelji. Doživljavala sam je kao mamu, nije mi to bilo zdravo. I profesori su u školi to gledali kao boleštinu, njena ćerka i ja smo se udaljile. Napustila je svog muža i ćerku, došla da živi sa nama. Nije bila zakonski staratelj, ali je to bio njen izgovor. Lepila je slike mojih pokojnih roditelja, da bi mi bilo lakše. Ona nije bila dobro tad, ali je imala dobru nameru, mislim tako. Popustila sam u školi, počela da dobijam batine od nje, a i od brata. Pratim dan kad me je jedan njen prijatelj otpratio do škole, kad mi je rekao da treba da budem srećna što me čuvaju, jer bi me u domu silovali, bila bih nesrećna... Bila sam puna rana i trauma. Ona nije volela moju maćehu, ja sam išla da vidim svog brata Stefana, pitala ih da li možemo i njega da uzmemo. Zbog toga sam joj bila nemirna - istakla je Mikijeva ćerka za "Hajp", pa ispričala kako ju je ona pretukla:

"Snajka me udarala štapom"

Ispovest zlostavljane Olge Jovičić Foto: Printskrin/Instagram

- Jednog dana sam se vraćala iz škole, bila sam na groblju, pa kod maćehe, imala sam 11 godina, ona je mislila da je ogovaram tamo. Brat mi je udario par šamara, pitao gde sam do sad. Rekao mi je da lažem, ulazim, ona mi kaže: "Sad ću da te ubijem, čujem da me ogovaraš da te bijem, ja sam svoje dete ostavila zbog tebe, a ti pričaš da sam loša, večeras će jedna od nas dve da legne pored tvog tate". Tukla me je štapom, letela sam sa fotelje. Krenula je da me davi, brat je stajao na vratima i gledao me, videla sam mržnju u njegovim očima. Brat koji me je uvek čuvao je samo stajao i gledao, obratio se njoj: "Nemoj, prestani, nije vredna toga". Krenula sam do tetke, zaledila mi se to od mokraće, ona mi je rekla: "Šta da ti radim, moraš da budeš mirna, da pereš sudove, budeš dobro dete...". Otišla sam sledeći dan u školu tako, svi su me gledali. Svi su primetili modrice. Zvali su tetku, socijalnu radnicu, kad sam ih videla, opet sam se upiškila. Pravdala sam se da sam se pobila, samo da ne bih završila u domu. U socijalno su došli brat i ta žena, bila je manja od makovog zrna. Ja sam im rekla da rade sve, samo da mi ne uzmu brata. Vratili smo se kući, brat mi je rekao da sam mu upropastila život, a ispostavilo se da sam mu spasila. On mi danas kaže da se pola stvari ne seća. Nisam ljuta na njega, bila sam do skoro ljuta na nju, jer sam imala košmare i košmare. Danas sam na lekovima. Bila sam anksiozna devojčica, sada sam anksiozna žena - rekla je ona.

Napustila brata

- Odlučila sam da napustim brata. Sa 15 godina, izrasla sam u lepu devojku, simpatičnu, počeo je pubertet. Brat nije znao da se nosi sa mnom. Na njega su uticale tetke i strine, koje su govorile da neću hvala da mu kažem, da ću biti k**va, sve, samo ne čovek. Jedan dečko se zaljubio u mene, bio je nasilan, hteo da bude sa mnom, ja nisam želela. Bio je u Požarevcu, policija nije mogla da nam pomogne. Trpela sam nasilje, žalila sam se bratu, pokušao je da mi pomogne, ali nije mogao. Rekao je da će da me čuva. Tad sam imala 15, on 22. Brat me je poslao u Makedoniju kod rodbine, da ostanem samo dok to ne prođe. Međutim, i moj brat je bio sit svega. Danas mi je rekao da je to uradio jer bi ili on pao mrtav, ili ja, ili taj čovek. Poslao me je kod rođaka. Rekao mi je da mogu da dođem samo u goste, da Makedonci brinu o meni. Zvala sam ga, rekla da se ne zafrkava, htela sam da se vratim, videla da nije sve kako treba. Njima je bila puna kuća, videla sam da nisam dobrodošla. Rekla sam im da idem kući, ali sam otišla u Skoplje. Htela sam da privučem pažnju. Niko od njih nije došao da vidi šta da radi sa mnom, svi su ćutali. Samo sam htela da privučem pažnju, to se nije dogodilo. U Crnu Goru sam otišla sa drugaricom iz Požarevca, rekla mi je da idemo da radimo, iako smo maloletne - ispričala je Olga, pa nastavila:

- Gazdu smo slagale da smo imali iskustva i da imamo 18 godina. Prvo veče je došla policija, videli da smo maloletne, gazda se šokirao. Policija me je pitala da li sam pobegla od kuće, rekla sam im čija sam ćerka i da nemam gde da idem. Pitala sam ih da me puste, da samo pušim cigarete od poroka, ostavili su nas da radimo. Jednog dana u lokalu ide pesma mog tate, pesma koju je napisao za Šabana. Došao je jedan stariji gospodin, arhitekta, gradio porodilište. Pita me kako znam stare seljačke pesme, ja kažem da je to napisao moj tata. Kaže on da ga ne zna lično, ali kao da je živeo sa njim zbog pesama. Otvorio se, pitao me šta se dešava sa mnom, čuo da plačem. Ja rekla da ne znam šta mi je, ali da nemam para da idem kod lekara. Htela sam da idem u Skoplje, da živim tamo, zato sam skupljala pare. I dan-danas tu živim. Pozvao me je u sobu, pitao me koliko mi para treba. Rekla sam da ne znam. Izvadio je 5.000 evra, ja sam se šokirala. Čika Rajko sa Cetinja, ne sećam mu se prezimena. Dao mi je da dam pare unapred za stan, da odem na pregled i da snimim glavu - govorila je Olga.

- Ali ja kao ja, shvatila sam posle da postoji neki algoritam života, kod mene mora da se desi nešto loše. Platila sam u Skoplju kuću za godinu dana unapred i upoznajem komšinicu koja je imala 28 godina. Pile smo kafu, znala je moj cilj, da hoću da izvadim državljanstvo, da radim, sve je znala. Ona mi kaže da radi vikendom u jednom lokalu i da mogu da pođem sa njom nekad. Pošla sam, nekih 100 kilometara od Skoplja grad, tamo sam pošla kod gazde sa njom, čovek od 55 godina. Nije mi se ni svidelo to mesto. Komšinica je bila konobarica vikendom, ali taj dan nije radila, sedele smo i pričale. Ja sam čekala da se ona spremi. Ništa se nije dešavalo, kao išle smo u neki izlazak. Nisam mogla da pomislim da neko može da me siluje. Bio je normalan, oslovljavao me sa "sine", pričao da će mi pomoći oko državljanstva. Prespavala sam kod nje, sledeći dan je trebalo da idem na autobus do Skoplja, on se ponudio da me odveze, a ona ostaje, što me je začudilo. Samo što sam sela u auto, posle dva minuta mi je stavio ruku i kao: "Kako si slatka, lepa". Ja ga pitam: "Šta je Vama?", a on: "Nemoj da me čikaš. Pitala sam ga zašto to radi, rekla mu da je star, on skrenuo u šljivike, i dalje nisam verovala šta može da se desi. Rekla sam mu da nisam dobro, da sam nevina. On mi je tada rekao: "Ti si srpska k**a koja je došla da se j*?e, znam ja takve kao ti". Govorila sam mu da imam familiju ovde, da mi je mama Makedonka. Parkirao se, ja pokušala da uzmem telefon, ne znam ni koga bih pozvala... On me je udario i rekao: "Hoćeš da te bijem, pa da uživamo ili da mi se ne praviš fina i da uživamo?". Sve je počelo da mi se meša. Povukao me je na sebe i bol. Osetila sam bol jaku, samo sam razmišljala, čuvala sam to, sanjala sam o nekom princu... - otkrila je ona.

kurir / hypetv.rs

Pogledajte dodatni snimak: