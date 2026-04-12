Muzička diva Jelena Karleuša u emisiji Pinkove zvezde iznenadila je javnost kada je pohvalila pesme Svetlane Cece Ražnatović, uprkos njihovom dugogodišnjem sukobu.

Naime, takmičarka Irma Topolović izvela je Cecinu pesmu Trula višnja, nakon čega su svi sa nestrpljenjem očekivali komentar Karleuše.

Ona je, kao pravi profesionalac, ostavila lične razmirice po strani i istakla da je pokojna Marina Tucaković pisala izuzetne tekstove za Ražnatovićevu.

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam da na Cecinu pesmu, bilo je falša, ali si tu pesmu donela, ja sam je osetila, imal si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda, pod dva, prva pesma Cecina pesma moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula da, bilo je stvarno dobro donešeno, j*bo intonaciju ako ja to osetim. Šta god ja mislila o Ceci, ona ima velike pesme, Marina Tucaković je pisala strašne pesme Ceci, i ovo je jedna od njih. Ti si je donela... Kad se završi ovo takmičenje ja ću se setiti tebe, a malo je ljudi za koje ja to mogu da kažem. I volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - rekla je Jelena.

Evo zašto ne pričaju JK i Ceca

Podsetimo, sukob Cece Ražnatović i Jelene Karleuše jedan je od najpoznatijih na estradi, dok je početak njihovog odnosa bio sasvim drugačiji – Karleuša je nekada govorila da joj je Ceca idol, a Ceca je podržavala Jelenu navodeći da će jednog dana biti velika zvezda. Svojevremeno su i zajedno gostovale u emisiji "Minimaksovizija" kod pokojnog Milovana Ilića Minimaksa.

Njih dve su na ratnoj nozi duže od 20 godina, a sve je počelo nakon što je Karleuša izjavila: "Sve smo mi ku*ve!", oglasio se Arkan, koji je rekao da je JK prilikom te izjave bila pijana ili drogirana. U jednoj odemisija Minimaksa Jelena je komentarisala njegove reči: "Ko o čemu, kurva o poštenju".

"Zgranuta sam. Tačnije šokirana, i ne mogu da nađem pravi komentar. Posebno mi je krivo što sam Jelenu hvalila i isticala kao buduću pevačku zvezdu. Ona se, međutim, opredelila za karijeru ‘skandal devojke’. Popularnost se takvim putem nikako ne stiče. Preporučujem joj da ubuduće sve što govori, govori isključivo u svoje ime, a ne u ime svih koleginica", izjavila je tada Ceca.

Rat između Karleuše i Cece buknuo je i više ga niko nije mogao zaustaviti, a "mala od skandala" ga je često dodatno "potpaljivala" prozivajući Cecu na društvenim mrežama.