Slušaj vest

U rijaliti programu "Elita 9" ponovo je došlo do neočekivanih turbulencija. Tokom praznične atmosfere, učesnike je u Beloj kući obradovao voditelj Darko Tanasijević, koji je redom uručivao poklone i čestitke pristigle iz spoljnog sveta. Ipak, jedan naizgled bezazlen paket izazvao je pravu buru među učesnicima i potpuno promenio tok večeri.

Naime, Darko je prišao i uručio specijalan poklon aktuelnoj učesnici Aneli Ahmić. Pre nego što je otkrio od koga je iznenađenje stiglo, voditelj je odlučio da ispita teren i direktno se obratio Staniji, podižući dodatno tenziju u prostoriji. – „Pesonalizovani neki paket. Stanija šta ti kažeš na ovo” – započeo je Darko.

1/4 Vidi galeriju U rijaliti programu "Elita 9" ponovo je došlo do neočekivanih turbulencija. Foto: Pink

Iako je poznata po britkom jeziku i tome da nikome ne ostaje dužna, Stanija je pokušala da zadrži mir zbog prazničnog raspoloženja, ali njen misteriozni odgovor je svima jasno stavio do znanja da situacija nije nimalo naivna:

"Nemoj da me vučeš za jezik Darko za vreme praznika" - odbrusila je Stanija.

Nakon ove kratke opaske, Darko je odlučio da skine veo tajne i otkrije ime pošiljaoca koje je šokiralo mnoge. Poseban šok doživela je Maja, koja je, posmatrajući celu scenu, od vidne ljubomore i iznenađenja "promenila sve boje poput semafora".

Poslao poklon i Staniji

„Stiglo ti je nešto od Filipa Cara. Kaže Aneli čekamo te i izdrži do kraja” – otkrio je Darko pred celim crnim stolom.

Ovaj romantični i podržavajući gest Filipa Cara jasno je stavio do znanja da Stanija nije jedina koja uživa njegovu pažnju napolju. Vidno obradovana i emotivno dirnuta, Aneli se odmah obratila Caru i javno mu uzvratila poruku:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević pojavila se večeras u Šimanovcima u vatreno crvenoj haljini Foto: Pink

„Jedva čekam da se družimo, pozdravi sve moje drugare, volim te” – poručila je nasmejana Aneli.

Ovaj neočekivani potez Filipa Cara, kao i burne prećutne reakcije Maje i Stanije, zasigurno će doneti nove sukobe i preokrete u Beloj kući u danima koji slede.