Stanojka Mitrović Ćana više od dve decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Draganom Reljom Mitrovićem, sa kojim ima sina Luku, a sada je do detalja ispričala kako je počela njihova ljubavna priča.

Pevačica je otkrila da njihovo upoznavanje nije bilo nimalo uobičajeno, već gotovo filmsko i pomalo zastrašujuće.

-To je stvarno bilo specifično. On i njegov drugar su išli autom zamnom i mojom bratanicom. Bilo je vreme bombardovanja i krenula sam kod drugarice na svadbu da je iznenadim. Međutim, nigde nisam mogla da nađem cvećaru, nedelja popodne. Neki auto te nas obiđe, te stane, te koči. Mislila sam da mi nešto visi iz auta, kaiš, deo mantila, pa upozorava, ali nije – započela je u emisiji „Grand Specijal“ i nastavila:

-Vidim ja da oni nas prate, nije mi bilo ni prijatno u jednom momentu. Ima ta čuvena raskrsnica gde je put za Banja Luku i pravo za Šabac. Oni po difoltu krenu za Banja Luku, mi pravo, a onda oni pod ručnu i okrenu se. U jednom trenutku pitam neku ženu gde ima neka cvećara i tada moj sadašnji suprug Relja istrčava. Ima dva metra, sav u mišićima, ćelav, gromada i kaže „Gospođo, vi ste slobodni, ja ću da vam objasnim“. Ja odmah odgovorila „Izvinite, ja vas nisam pitala“, a on je zatim rekao da bolje da se upoznamo nego što se raspravljamo.

Ćana je priznala i da je tada pokušala da sakrije svoj identitet, ali joj to nije pošlo za rukom.

-Do tad nisam bila puno ekranizovana i kada nisam želela da me neko prepozna, ja kažem „Zovem se Stanojka“, to mi je pravo ime. Međutim, izletela sam uplašena i rekla da se zovem Ćana, a on kaže „Čekaj, Ćana, „Nadam ti se“, svi su me znali po toj pesmi. Nisam očekivao, izvini molim te, možda smo preterali malo. Da li imaš vremena za piće?“ Rekla sam da ne mogu i da idem kod drugarice na svadbu. Mislila sam da je krimos, tako je izgledao. Nikad nisam volela ćelave, ali eto. Oni došli uveče, a ja rekla bratanici i ako dođu da ne priča sa njima, međutim ona sela i priča, ja sam htela da poludim. Poznavali smo iste ljude i onda sam pitala jednog čoveka odakle se znaju, a on mi je rekao „Dobar momak, radi u policiji“ - govorila je Ćana u emisisji "Grand Specijal", prenosi Grand