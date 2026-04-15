Mustafa je poznat po tome da svoje stavove o bivšim i sadašnjim partnerkama svog sina iznosi veoma jasno i bez dlake na jeziku. Putem svog Fejsbuk profila, Durdžić se oglasio povodom turbulentnih dešavanja, ističući da nove devojke svog sina neće komentarisati, ali je izneo teške optužbe na račun bivše snaje Aneli, naglašavajući bol od kog porodica ne može da se oporavi.

- Ljudi misle da ja podržavam Maju, Staniju ili Aneli. Istina je sasvim drugačija. Aneli je mojoj porodici nanela najveću moralnu štetu. A gde je moral povređen, tu se neminovno javi i materijalna šteta. Ali moral i čast su iznad svakog novca i svakog bogatstva. U našoj državi su ljudi pre trideset godina ostajali bez cele imovine, pa su opet ustali i ponovo nešto stekli. Ali ko izgubi čast, to se teško vraća. Što se tiče Stanije i Maje, one ipak nisu učinile toliko lošeg. Neću ih komentarisati ni zbog njih, ni zbog njihovih roditelja. Nije moje da im sudim. Želeo bih da se Aneli i Asmin konačno dogovore oko deteta sporazumno ili sudski, samo da se ta agonija završi. Dete ima pravo da zna ko su joj roditelji, ko je njena porodica i gde joj je mesto. Sve ostalo su naše rasprave, naše emocije i naši problemi. A dete ne sme biti ničija žrtva - poručio je Mustafa na svojim društvenim mrežama.